Lui ci può portare in Europa | Pecchia ne è convinto: il Milan glielo ‘spedisce’ gratis

Calciomercato Parma, super colpo in arrivo per i ducali “via” Milan: ecco tutti i dettagli in merito

Il Parma, insieme a Como e Venezia, è tra le neopromosse dal campionato di Serie B che nella stagione 24-25 disputeranno la Serie A. I ducali, che nella scorsa stagione, hanno concluso al primo posto nel campionato cadetto, tornato di fatto nella massima serie dopo la retrocessione avvenuta nel 2021.

La società emiliana, però, in questi anni ha lavorato ottimamente per riportare il club in Serie A e nella rosa a disposizione di Fabio Pecchia ci sono alcuni elementi decisamente interessanti e da tenere d’occhio nella prossima stagione.

Su tutti ci stiamo riferendo al centrocampista spagnolo Bernabé, allo svizzero Sohm, al francese Bonny e ai due romeni Mihaila e Man. C’è grande curiosità in merito alle mosse di mercato che i ducali porteranno avanti nel corso delle prossime settimane, soprattutto per comprendere con che rosa il Parma si approccerà al prossimo campionato di Serie A.

Calciomercato Parma, spunta un difensore ex Milan: i dettagli

Secondo le ultime indiscrezioni il Parma starebbe pensando di acquistare a parametro zero un difensore che fino alla scorsa stagione ha militato nel Milan. Ci stiamo riferendo al danese Simon Kjaer, attualmente svincolato dopo il termine del contratto con il club rossonero.

Kjaer porterebbe esperienze e solidità alla difesa di Pecchia, magari consentendo a calciatori giovani come Circati e Delprato di approcciare con più serenità alla massima serie. Nell’ultima annata disputata con il Milan, Kjaer ha collezionato 24 gettoni tra Serie A, Coppa Italia, Champions ed Europa League.

Parma, fari puntati su Kjaer per la difesa

Il futuro del danese resta però estremamente incerto. Secondo quanto riportato da calciomercato.com, il difensore classe ’89 sarebbe finito nel mirino del Fenerbahce di José Mourinho. Qualora l’affare dovesse concretizzarsi si tratterebbe di un ritorno ad Istanbul visto che il difensore ha già militato nel club turco dal 2015 al 2017.

Non è da escludere anche la possibilità che Kjaer possa decidere di chiudere la propria carriera in Danimarca. Magari nel Midtjylland, club in cui è cresciuto calcisticamente e con il quale ha anche esordito nei professionisti nel 2007, prima di sbarcare in Serie A tra le file del Palermo.