‘Torno in Italia per vincere’ | Niente da fare per il Napoli: l’ex nerazzurro ha scelto la sua destinazione

Calciomercato Serie A, l’ex nerazzurro pronto a tornare in Italia ma non al Napoli di Conte: tutti i dettagli

Tra pochi giorni partirà ufficialmente la sessione estiva di calciomercato e diverse squadre di Serie A sono già al lavoro per rinforzare le rispettive rose. Sicuramente dopo l’Europeo attualmente in corso in Germania alcuni calciatori potranno cambiare squadra e tra questi c’è anche un elemento che in passato ha vestito la maglia nerazzurra.

Sono tanti i calciatori ex Serie A che si stanno ritagliando un discreto spazio ad EURO 2024. Per esempio Fabian Ruiz, ex centrocampista del Napoli ed ora in forza al Paris Saint Germain, è tra i più positivi della Spagna tant’è che è è uno dei titolari inamovibili dello scacchiere tattico del CT Luis De la Fuente.

Poi c’è Romelu Lukaku, anche se sta trovando più di qualche difficoltà a trascinare il suo Belgio nel campionato europeo. Proprio BigRom è alla ricerca di un nuovo avventura dopo il termine del prestito secco alla Roma via Chelsea.

Calciomercato Serie A, l’esterno pronto a tornare in Italia ma non al Napoli

Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport in Serie A della prossima finestra di calciomercato potrebbe tornare un esterno che in passato ha vestito sia la maglia dell’Inter che dell’Atalanta. Di chi stiamo parlando? Ci stiamo riferendo al tedesco Robin Gosens, attualmente in forza all’Union Berlino.

Il classe ’94, però, non dovrebbe tornare in Serie A per vestire la maglia del Napoli nonostante l’arrivo all’ombra del Vesuvio di Antonio Conte. C’è un’altra squadra che starebbe trattando da qualche giorno con il suo entourage e con l’Union Berlino per un eventuale trasferimento.

Robin Gosens al Bologna? La situazione

Napoli, dunque, beffata. Gosens viaggia verso Bologna intricato dalla possibilità di giocare la Champions League con i felsinei, come riportato dal Corriere dello Sport. Il club rossoblù vorrebbe acquistare il tedesco in prestito con obbligo di riscatto fissato a determinate condizioni e lo stesso Gosens sarebbe pronto ad abbassarsi l’ingaggio pur di tornare in Italia.

La situazione andrà monitorata nel corso delle prossime settimane, la cosa certa è che al momento la squadra della nostra Serie A più vicina al tedesco è proprio il Bologna di Vincenzo Italiano.