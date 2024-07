‘Prendetemi lui e vinceremo tutto’ | De Rossi on fire: i Friedkin pronti a sborsare 20 bigliettoni

Roma, Daniele De Rossi ha individuato un obiettivo di mercato niente male in vista della prossima stagione: i dettagli

L’ultima stagione è stata piuttosto travagliata per la Roma anche se l’arrivo di Daniele De Rossi sulla panchina giallorossa ha ridato euforia ed entusiasmo all’ambiente. L’esonero di Mourinho ha un po’ sorpreso tutti, ma l’ex capitano è riuscito in poco tempo a raccogliere ottimi risultati.

Tuttavia la Roma non è riuscita a conquistare un posto nella prossima Champions League e si dovrà accontentare anche nella prossima stagione di disputare l’Europa League. Per questo motivo i tifosi si aspettano diversi innesti di qualità utili a rinforzare la rosa a disposizione di De Rossi.

L’obiettivo è quello di tornare finalmente in Champions League dopo tanti anni di attesa senza ovviamente sfigurare in Europa e in Coppa Italia.

Calciomercato Roma, le ultime in casa giallorossa

Salvo clamorosi colpi di scena Romelu Lukaku non vestirà la maglia giallorossa nella prossima stagione. L’attaccante belga, arrivato la scorsa estate in prestito secco dal Chelsea, è pronto a tornare a Londra anche se solo di passaggio visto che dopo Euro 2024 il club londinese punta a cederlo di nuovo.

Nel frattempo il nuovo direttore sportivo Florent Ghisolfi è al lavoro per rimpinguare la rosa di De Rossi e nel dettaglio starebbe monitorando la situazione legata ad un calciatore francese di proprietà del Rennes. Il calciatore in questione è Enzo Le Fée, centrocampista classe 2000 cresciuto nel settore giovanile del Lorient e in forza al Rennes dall’estate scorsa.

Roma, fari puntati su Enzo Le Fée: i dettagli

Secondo quanto riportato dal portale transalpino FootMercato, Ghisolfi avrebbe avuto già dei contatti con Frederic Massara, direttore sportivo del Rennes. Il club francese non vorrebbe privarsi del centrocampista, tuttavia la Roma sarebbe un’opportunità piuttosto intrigante che Le Fèe difficilmente sarebbe pronto a farsi scappare.

Nelle prossime settimane sono attesi ulteriori sviluppi in merito, la cosa certa è che la Roma – per il momento – non ha presentato nessuna proposta ufficiale per acquistare il centrocampista ma l’interesse è più che concreto. Il costo del cartellino? Sui 20 milioni di euro.