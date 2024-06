Non mi basta Martinez, voglio anche lui | Inzaghi lascia tutti senza parole: Marotta pronto al ‘miracolo’

Inter, Simone Inzaghi pronto ad una super stagione dopo il trionfo in campionato dello scorso anno. Intanto sul fronte mercato…

L’Inter progetta la nuova stagione dopo la conquista del ventesimo Scudetto e l’avvicendamento societario che ha visto il fondo Oaktree subentrare a Steven Zhang. Beppe Marotta è stato nominato presidente, tuttavia l’esperto dirigente continuerà a lavorare a stretto contatto con Piero Ausilio sul fronte mercato con l’obiettivo di rafforzare ulteriormente la squadra.

L’obiettivo di Inzaghi, in vista della prossima stagione, è quello di riconfermarsi in campionato per poi cercare di fare un buon cammino in Champions League con la speranza di andare oltre gli ottavi di finale come invece non è accaduto nella scorsa stagione.

Poi ci sarà anche il Mondiale per Club che si disputerà negli Stati Uniti a giugno 2025, l’Inter insieme alla Juve rappresenterà l’Italia e l’obiettivo dei nerazzurri è quello di appoggiare nei migliori nei modi alla nuova competizione.

Calciomercato Inter, trattativa chiusa per Martinez: i dettagli

L’Inter, nelle scorse settimane subito dopo l’arrivo di Oaktree, ha trovato l’accordo per il rinnovo contrattuale di Lautaro Martinez fino al 2029. L’attaccante argentino ha sposato il progetto nerazzurro, sarà il capitano anche nelle prossime stagioni con l’obiettivo di diventare sempre più un punto di riferimento per tifosi e compagni.

Nel frattempo i nerazzurri hanno chiuso la trattativa con il Genoa per portare a Milano il portiere spagnolo Josep Martinez. L’estremo difensore classe 1998 ha disputato un’ottima stagione con il Grifone e arriverà all’Inter per ricoprire inizialmente il ruolo di secondo portiere alle spalle dell’esperto Sommer.

Inter, non solo Josep Martinez?

L’Inter ha convinto il Genoa accedere a Martinez a fronte di un’offerta da 13 milioni più due di bonus senza l’inserimento di nessuna contropartita tecnica. Ecco il terzo colpo per la stagione 24-25 dopo gli arrivi a parametro zero del centrocampista polacco Zielinski e dell’attaccante iraniano, oramai ex Porto, Taremi.

Il club nerazzurro, però, potrebbe intervenire ancora sul mercato per rinforzare il pacchetto dei portieri. Il nome nuovo è quello di Giorgi Mamardashvili, estremo difensore georgiano del Valencia che si sta rendendo protagonista di un ottimo europeo.