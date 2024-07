‘Ha l’oro al posto dei piedi’, Gasperini è inarrestabile | Arriva il campione dalla Premier: Milan e Inter fregate

Calciomercato Atalanta, interesse vivo per un calciatore della Premier League: ecco tutti i dettagli

Nell’ultima stagione l’Atalanta è riuscita nella grande impresa di conquistare l’Europa League battendo nella finale di Dublino il Bayern Leverkusen. Con un secco 3 a 0 gli si sono imposti sui campioni di Germania grazie ad una prova perfetta dell’attaccante nigeriano Lookman.

L’Atalanta sarà anche la prima squadra italiana a tornare ufficialmente in campo nella stagione 2024-25. Gli uomini di Gian Piero Gasperini, infatti, sfideranno il Real Madrid nella finale di Supercoppa Europea allo Stadio Nazionale di Varsavia, in Polonia.

Per l’Atalanta sarà la prima finale di Supercoppa Europea della propria storia, mentre il Real Madrid – chi detiene il record di vittoria in coabitazione con Milan e Barcellona (5, ndr) – si appresta a partecipare per la nona volta.

Calciomercato Atalanta, interesse concreto per un difensore

Secondo quanto riportato da Sky Sport, l’Atalanta ha portato a casa un difensore classe 1998 che ha giocato in Premier League. La Dea ha la necessità di intervenire sul mercato per quanto concerne il pacchetto arretrato visto che qualche settimana fa, proprio nell’ultima giornata di campionato contro la Fiorentina, Giorgio Scalvini ha riportato la rottura del legamento crociato anteriore, infortunio che lo ha costretto a saltare Euro 2024.

Il difensore su cui l’Atalanta si affiderà nei prossimi anni è Ben Godfrey. Il centrale inglese ha militato nell’Everton dal 2020 dopo che in carriera ha indossato le maglie anche di York City, Norwich City e Shrewsbury Town. Ha anche collezionato due presenze con la Nazionale inglese, con il debutto arrivato nel 2021 contro l’Austria.

Atalanta, è arrivato Ben Godfrey: i dettagli

La Dea aveva fatto recapitare all’Everton una prima offerta da 8 milioni di euro per accaparrarsi le prestazioni della difensore classe ’98. Sulle tracce del ragazzo, secondo alcuni rumors, ci sarebbero state anche Milan e Inter anche se entrambe non considerano il calciatore una priorità.

Godfrey era legato all’Everton fino al 30 giugno 2025, motivo per cui il club inglese ha atteso per curare nei minimi dettagli la situazione. Ora è diventato un nuovo calciatore dell’Atalanta. La Dea ha individuato nel difensore inglese il profilo giusto per rinforzare la difesa orobica.