‘Nico Williams al Napoli, si può fare’ | Conte è scatenato: Manna vola col contratto in Germania

Entusiasmo alle stelle a Napoli dopo la presentazione del nuovo allenatore. Per l’attacco si punta dritti sulla stella della Spagna.

Quanto vale un colpo di mercato per la panchina? No, non ci stiamo riferendo a un “dodicesimo” di qualità, ad uno di quei calciatori pronti all’uso che sanno dare il meglio subentrando a partita in corso. Un ruolo spesso decisivo, seppur ingrato e mal digerito, sebbene nel calcio moderno delle cinque sostituzioni ci sia spazio (quasi) per tutti.

Per panchina questa volta intendiamo chi a bordo campo non può entrare, ma a volte può essere più decisivo rispetto a un centravanti o a un portiere. Già, proprio l’allenatore, ovvero colui che è quasi sempre il primo a pagare se le cose vanno male e quasi mai il primo ad essere citato nel momento in cui c’è da celebrare un trionfo.

Per il secondo quasi, però, ci sono eccezioni illustri. Da Pep Guardiola in giù, infatti, i maghi tra i tecnici stanno assumendo sempre più importanza, vedendo di conseguenza impennarsi anche gli ingaggi. Tra gli allenatori ù è indubbio che il migliore per distacco nella categoria degli allenatori “influencer” sia Antonio Conte.

La conferma, se ce ne fosse stato bisogno, è arrivata dalla scarica di ottimismo ed entusiasmo che l’arrivo del tecnico salentino ha portato nella città di Napoli. Un mese dopo la fine del campionato la frustrazione per il 10° posto ed una stagione da incubo è svanita di fronte alla carica trasmessa dall’ex allenatore di Juventus e Inter, deciso a entrare nella storia del calcio italiano grazie a un’altra impresa.

Mercato Napoli, la lista di Conte fa sognare i tifosi

Vincere lo scudetto in tre piazze diverse è un’impresa riuscita solo a Fabio Capello, ma negli almanacchi non c’è traccia, dal momento che i due tricolori vinti con la Juventus sono stati spazzati via da Calciopoli. Per Conte è un’occasione unica, così il mercato del Napoli ha già iniziato a prendere forma.

Tra top blindati, da Di Lorenzo a Kvaratskhelia, passando per Anguissa e Lobotka, affari fatti (Rafa Marin) e prestiti di ritorno da valorizzare (Folorunsho), Don Antonio sembra avere già le idee chiare anche alla voce acquisti. Romelu Lukaku è il sogno per l’attacco, Alessandro Buongiorno può completare la difesa e Leonardo Spinazzola dare brio alla fascia sinistra.

Fuori Kvaratskhelia, dentro Williams? La strategia di De Laurentiis

L’obiettivo è avere una rosa da scudetto e completarla il prima possibile in modo da poterci lavorare anche sul piano fisico in vista di una stagione senza impegni infrasettimanali. Poi, per le ciliegine sulla torta c’è tempo fino a fine agosto. La più sfiziosa può essere rappresentata dalla rivelazione di Euro 2024, un giocatore capace di inchiodare proprio il capitano del Napoli: Nico Williams.

L’esterno ispano-ghanese dell’Athletic Bilbao ha fatto sfigurare Di Lorenzo nella sfida tra Spagna e Italia e può diventare un uomo-mercato. Strapparlo ai baschi servono 58 milioni, il valore della clausola rescissoria. Non troppi, considerando il valore di un giocatore che è comunque legatissimo al club nel quale è cresciuto e che lo ha valorizzato. “Non siamo preoccupati per il suo futuro” ha detto il presidente del Bilbao Uriarte, come riportato da Fabrizio Romano. Già vicino in passato al Real Madrid, Nico ha rinnovato lo scorso anno fino al 2027. La clausola però è sempre lì. Williams gioca però nella stessa posizione di Kvaratskhelia, altra stella degli Europei. In questo caso, quindi, anche un insaziabile come Conte sarebbe chiamato a scegliere…