Fidatevi di me, torneremo in Champions | Lotito rassicura i tifosi: pronti i contratti per 2 stelle del calcio europeo

Il presidente della Lazio è deciso a placare i malumori dei tifosi: ai dettagli i primi due affari, Marco Baroni può sorridere.

Se il buongiorno si vede dal mattino, i tifosi della Lazio rischiano di doversi preparare ad un’altra stagione di sofferenza, o quantomeno di alti e bassi, come è stata l’ultima, conclusasi con un 7° posto che non ha soddisfatto le ambizioni di società e ambiente e che è stata anche caratterizzata da un avvicendamento in panchina.

I motivi per sperare nel contrario, tuttavia, non mancano. In primo luogo perché nello sport nulla è mai come sembra. Basti pensare che proprio un anno fa di questi tempi in casa biancoceleste si respirava ottimismo dopo il 2° posto della seconda stagione targata Maurizio Sarri, con conseguente ritorno in Champions League.

Cosa sia accaduto dopo, già durante le prime settimane d’estate, con i malumori del tecnico toscano di fronte alle prime (non) mosse di mercato del club, è noto a tutti, così come il fatto che alla Lazio è mancata per tutta la stagione quella continuità di risultati necessaria per stazionare in zona Champions.

A far sperare il popolo laziale è però anche il fatto che la gestione Lotito è sempre stata caratterizzata da una curiosa alternanza di risultati. Ad una stagione sottotono è sempre seguita una altamente competitiva. Secondo la “regola”, quindi, il prossimo potrebbe essere un anno da vivere da protagonisti.

Nasce la Lazio di Baroni: Fabiani studia i primi colpi

Ad augurarselo è soprattutto Marco Baroni. Il tecnico fiorentino, scelto dal club come successore del dimissionario Igor Tudor, è stato accolto con scetticismo dai tifosi della Lazio, che anche per questo si sono prodotti in una clamorosa protesta nei confronti dello stesso Lotito, inscenata al Flaminio.

L’ex allenatore del Verona è al lavoro a stretto contatto con il direttore sportivo Angelo Fabiani per cercare di costruire una rosa in linea con le esigenze tattiche dello stesso tecnico, in vista di una stagione nella quale uno degli obiettivi sarà tuttavia anche valorizzare acquisti della passata stagione reduci da un’annata sottotono. I primi acquisti per la Lazio sono comunque in arrivo.

Da Verona all’Olimpico: Baroni abbraccia due fedelissimi

Per favorire il miglior inserimento possibile di Baroni nell’ambiente e permettergli di lavorare fin da subito in ritiro con giocatori che già conoscono il suo calcio, ecco allora che i primi volti nuovi della Lazio 2024-’25 potrebbero arrivare proprio da Verona. Due dei protagonisti della cavalcata dei gialloblù verso una salvezza insperata al termine del girone d’andata stanno per sbarcare a Formello.

Si tratta del terzino sinistro colombiano Juan David Cabal e dell’attaccante olandese Tijjani Noslin. Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà sul proprio sito ufficiale, Lazio e Verona sono a un passo dall’accordo per il “pacchetto” sulla base di una cifra di poco superiore ai 20 milioni. L’Hellas del resto deve fare cassa entro il 30 giugno e la Lazio è pronta ad approfittarne. Noslin, classe ’99, attaccante esterno utilizzabile anche da centravanti, tecnico e veloce, sarebbe l’ideale per ringiovanire la prima linea della Lazio. Cabal, invece, arrivato a Verona nel 2022 e nel mirino dei biancocelesti già prima della scelta di Baroni, è un prezioso jolly utilizzabile anche al centro della difesa in virtù di una notevole fisicità.