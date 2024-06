A me non servi, puoi andare | Palladino ha le idee chiare: il campione saluta tutti e va dai giallorossi

Calciomercato Fiorentina, il nuovo allenatore Palladino non si opporrebbe alla cessione di un calciatore: i dettagli

La Fiorentina ha scelto di ripartire da Raffaele Palladino come nuovo allenatore dopo la separazione da Vincenzo Italiano. L’ex allenatore del Monza, proprio sulla panchina dei brianzoli, ha fatto intravedere ottime cose diventando a tutti gli effetti uno degli allenatori più emergenti del campionato italiano.

La società Viola ha scelto di scommettere su di lui con l’obiettivo di far meglio rispetto alle ultime stagioni in cui non si è andati oltre la qualificazione alla Conference League.

Sarà molto interessante capire che tipo di mercato imbastirà la Fiorentina, quali saranno i calciatori che sposeranno il nuovo progetto tecnico e che di conseguenza di metteranno a disposizione di Palladino. Intanto un calciatore dell’attuale rosa potrebbe salutare Firenze dopo un solo anno dal suo arrivo.

Calciomercato Fiorentina, un attaccante in uscita: i dettagli

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato riportare dal portale tuttocalciopuglia.com, la Fiorentina sarebbe in trattativa con il Lecce per la cessione di un attaccante. Ci stiamo riferendo al congolese M’Bala Nzola che, dopo essere arrivato la scorsa estate dallo Spezia, potrebbe salutare senza essere rimpianto dai sostenitori Viola.

L’attaccante classe ’96, infatti, nella scorsa stagione ha realizzato appena 7 reti in 46 presenze complessive tra Serie A, Coppa Italia e Conference League. L’addio di Vincenzo Italiano, inoltre, potrebbe facilitare la sua cessione.

Fiorentina, Nzola corteggiato dal Lecce: la situazione

Il direttore sportivo del club salentino, Pantaleo Corvino, avrebbe individuato proprio in Nzola il rinforzo ideale per l’attacco dei giallorossi. L’ostacolo per la buona riuscita della trattativa è rappresentato dalla valutazione che la Fiorentina ne fa dell’attaccante.

I toscani, la scorsa estate, pagarono il centravanti ben 12 milioni di euro per prelevarlo dallo Spezia. Logicamente il Lecce non intende sborsare una cifra del genere e punta ad accaparrarsi il calciatore con la formula del prestito con diritto di riscatto. Le parti, per questa ragione, al momento sono distanti e nelle prossime settimane potrebbero esserci delle importanti novità in grado di dare una direzione alla possibile trattativa.