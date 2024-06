Con lui si vola in Europa | Gilardino sfila un gioiellino dallo scacchiere di Conte: tifosi imbufaliti

Il Genoa di Alberto Gilardino vicino a concludere un colpo in entrata in vista della prossima stagione: ecco tutti i dettagli

Il Genoa nell’ultima stagione ha conquistato una salvezza tranquilla concludendo il proprio campionato all’undicesimo posto. Il tecnico Alberto Gilardino ha svolto un ottimo lavoro tant’è che la società ha fatto di tutto per trattenerlo anche in vista del prossimo campionato.

I tifosi vorrebbero alzare l’asticella e magari sognare l’approdo in Europa sulla scia di quanto fatto dal Bologna con Thiago Motta in panchina. La salvezza non basta più ai sostenitori rossoblù e una piazza come Genova merita di tornare a disputare una competizione Europea dopo tantissimi anni dall’ultima volta.

Per questo motivo i tifosi si aspettano più di un colpo importante nell’imminente finestra di calciomercato, oltre ovviamente alla permanenza di alcuni calciatori di spicco come Retegui, Frendrup e Albert Gudmundsson.

Calciomercato Genoa, Gilardino pesca in casa Napoli: i dettagli

Secondo le ultime indiscrezioni il Genoa è in trattativa con il Napoli per portare in Liguria un calciatore che nella scorsa stagione ha militato in prestito alla Salernitana. Ci stiamo riferendo ad Alessandro Zanoli, terzino classe 2000 e con un passato anche nella Sampdoria.

Zanoli si è trasferito alla Salernitana del mercato di gennaio scorso dove ha collezionato 17 presenze seppur non sia riuscito, così come i suoi compagni, ad evitare la retrocessione in serie B del club granata. La stagione nefasta della Salernitana non ha però precluso al ragazzo di avere estimatori pronti a scommettere su di lui e il Grifone sarebbe il club più vicino al suo acquisto.

Genoa, trattativa avviata con il Napoli per Zanoli: la situazione

Secondo quanto riferito da Telenord, il Genoa avrebbe fatto recapitare al Napoli un’offerta di prestito oneroso da circa 500 mila euro con riscatto obbligatorio legato al numero di presenze (intorno alle 25).

Per quanto riguarda invece il futuro prezzo del cartellino, il Genoa dovrebbe al termine della prossima stagione sborsare circa sei milioni di euro per accaparrarsi a titolo definitivo le prestazioni del terzino ventiquattrenne cresciuto nel settore giovanile del Carpi. Nelle prossime ore ne sapremo di più.