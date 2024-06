’20 milioni e sarà vostro’, Giuntoli apparecchia la squadra per Thiago Motta | Arriva il goleador di Euro 24

Due acquisti già in cantiere e tante altre idee da sviluppare: Juventus attivissima sul mercato, ora si punta la rivelazione dell’Europeo.

Una forma ben definita ancora non c’è, ma non potrebbe essere altrimenti dal momento che il mercato estivo 2024 è appena iniziato, anzi deve ancora farlo alla luce del ridotto volume di operazioni che ha caratterizzato le prime settimane successive alla conclusione dei campionati.

Tuttavia lo scheletro della nuova Juventus inizia a intravedersi, se non altro attraverso le trattative che il Football Director Cristiano Giuntoli ha impostato. E anche attraverso i primi due affari definiti, ai quali manca ancora solo il sigillo dell’ufficialità. Il portiere Di Gregorio e il centrocampista Douglas Luiz.

Si tratta di due giocatori fortemente voluti dal nuovo allenatore Thiago Motta, perché in linea con il proprio progetto tecnico-tattico. L’ex allenatore del Bologna sa bene che a Torino i tecnici non possono dettare “liste” troppo dettagliate, ancor di più in un momento storico come questo, nel quale dare uno sguardo al bilancio è un’operazione indispensabile.

Resta il fatto che tanto il portiere in arrivo dal Monza, quanto il centrocampista prelevato dall’Aston Villa sono profili graditi a Motta, che nel corso delle riunioni preliminari con Giuntoli ha fatto capire l’importanza di poter disporre di un portiere forte nel gioco con i piedi e di un tuttocampista box to box, abile a impostare, rompere, rifinire e concludere.

La Juventus di Thiago Motta prende forma: obiettivo attacco

Tanto ovviamente resta ancora da fare, ma queste prime due “bandierine” non possono che far sperare bene i tifosi della Juventus, che hanno assistito sbigottiti al finale di stagione turbolento, con l’esonero di Allegri dopo il trionfo in Coppa Italia e il breve traghettamento di Montero, valso comunque il 3° posto finale in classifica.

Nella stagione quasi alle porte la Juventus dovrà affrontare cinque competizioni, da agosto al luglio successivo. Vincere sarà anche l’unica cosa che conta, ma nessuno chiederà a Motta di portare subito risultati, magari da coniugare con un gioco gradevole e moderno. Di certo le ambizioni non mancheranno, in particolare se Giuntoli e i suoi collaboratori riusciranno a confezionare una rosa completa. Per farcela, bisogna guardare anche all’attacco.

L’eroe azzurro verso Torino? La Juventus pensa a Zaccagni

Dusan Vlahovic e Kenan Yildiz sembrano essere gli unici punti fermi offensivi del nuovo corso della Juventus. Per gli altri, da Milik allo stesso Chiesa, il mercato può portare novità. L’esterno della nazionale, in particolare, potrebbe venire ceduto di fronte a un’offerta importante, alla luce di quel contratto in scadenza tra 12 mesi e del pensiero di Motta, che preferirebbe disporre di esterni con caratteristiche diverse. Tra questi può esserci un compagno di nazionale di Federico.

Mattia Zaccagni risponde infatti all’identikit dell’esterno gradito a Thiago Motta, duttile e forte nell’uno contro uno. Il giocatore della Lazio ha visto la propria quotazione crescere dopo il gol che ha salvato l’Italia contro la Croazia, ma i biancocelesti non sembrano volersene privare. Il contratto con i biancocelesti è stato rinnovato lo scorso aprile fino al 2029 e si sa che trattare con il presidente Lotito non è mai facile. Il cartellino di Zaccagni non vale meno di 25 milioni, una cifra che la Juventus può sostenere solo in caso di cessione di Chiesa e comunque dopo aver sistemato altre priorità a centrocampo, dove l’eventuale addio di Rabiot può aprire scenari imprevisti.