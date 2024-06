‘Conte, dormi sereno ti ho preso un vero campione’, De Laurentiis meglio di Babbo Natale | Il primo acquisto dell’era Manna

Cresce l’entusiasmo della piazza napoletana per il nuovo corso affidato al tecnico salentino: la società non bada a spese sul mercato.

Per un’Inter che si avvicina alla nuova stagione con le certezze assicurate dalla continuità e una Juventus dove regnerà invece il mix tra la fiducia per il nuovo corso tecnico e le incertezze che questo inevitabilmente comporta, il possibile terzo incomodo nella corsa allo Scudetto sembra poter essere il Napoli.

Il presidente De Laurentiis ha infatti deciso di rilanciare in grande stile le ambizioni dei campioni d’Italia 2023 al termine di un’annata da incubo, la peggiore di sempre sotto la gestione del produttore cinematografico, non solo per la mancata qualificazione alle coppe europee.

Il 10° posto finale ha ferito l’orgoglio dei tifosi azzurri, consapevoli già dall’agosto precedente che riconfermarsi sarebbe stato difficile, ma neppure i più pessimisti potevano aspettarsi un calvario di questo genere. Per leccarsi le ferite e al contempo ripartire con ambizione la società ha puntato sulla voglia di riscatto di Antonio Conte.

Mai davvero nel mirino della Juventus e solo sondato dal Milan, il tecnico salentino ha detto sì con entusiasmo ad un progetto che sposa in pieno le sue aspettative. Dopo un anno e mezzo di stop, infatti, Conte voleva ripartire dall’Italia e da una società disposta a mettergli a disposizione una rosa da scudetto.

Napoli, il mercato dell’era Conte inizia dalla difesa: in arrivo il secondo colpo

Il Napoli attuale forse non lo è ancora, ma di sicuro la buona parte della rosa tricolore con Spalletti solo un anno fa non ha dimenticato come si lavora per costruire una stagione esaltante. Anche perché se c’è da lavorare Conte non è secondo a nessuno, come carichi in allenamento, ma soprattutto a livello di mentalità.

I tifosi non vedono quindi ovviamente l’ora di vedere nascere la nuova “creatura” che, facilitata dall’assenza di impegni infrasettimanali, dovrà puntare ai primissimi posti della classifica. A rendere possibile questa missione è anche l’unione di intenti già visibile sul mercato tra Conte, il presidente e il ds Manna. La conferma arriva dagli acquisti già conclusi e da quelli in via di definizione.

Buongiorno-Napoli, è tutto fatto: Torino alle strette

In attesa di capirne di più sul futuro di Victor Osimhen e sui mal di pancia di Khvicha Kvaratskhelia, infatti, Conte ha chiesto e ottenuto che venisse messa mano alla difesa. Ecco allora l’innesto di Rafa Marin dal Real Madrid e quello, ormai a un passo, di uno dei migliori centrali italiani, da tempo nel mirino del Napoli. Stiamo parlando di Alessandro Buongiorno.

Il difensore prodotto del vivaio del Torino ha deciso di dire addio alla maglia granata, dodici mesi dopo aver rifiutato l’Atalanta. Questa volta i tempi per spiccare il volo sembrano maturi e il presidente del Toro Urbano Cairo è destinato a farsene una ragione. Come riportato da tuttomercatoweb.com, il Napoli ha già l’accordo con il giocatore sulla base di un quinquennale da tre milioni più bonus. Ora non resta che convincere il Torino, che chiede non meno di 40 milioni. La strada sembra spianata, complice anche la mancanza di altre proposte per Buongiorno, sul quale il Milan ha mollato la presa dopo i contatti di gennaio.