‘Mister, mi spiace ma vado via con Osimhen’ | Conte ne perde un altro ma esulta: Manna ha l’asso nella manica

Calciomercato Napoli, un altro calciatore pronto all’addio così come Osimhen: tutti i dettagli.

Il Napoli, dopo la disastrosa stagione appena conclusa in cui all’ombra del Vesuvio si sono susseguiti ben 3 allenatori (Garcia, Mazzarri e Calzona), è pronto a ripartire da Antonio Conte. Il tecnico salentino torna così in Italia dopo un anno di pausa e dopo la sua ultima avventura sulla panchina del Tottenham in Premier League.

I partenopei, che nella prossima stagione non disputeranno nessuna competizione europea, a detta di molti saranno la vera mina vagante per la conquista del tricolore e daranno filo da torcere in primis a Inter e Juventus.

Il fatto di non scendere in campo in mezzo alla settimana, per i vari impegni nei tornei europei, potrà sicuramente rappresentare un vantaggio per gli uomini di Conte, soprattutto perché il Napoli sarà l’unica big a disputare solo Campionato e Coppa Italia.

Calciomercato Napoli, anche Kvara verso l’addio: i dettagli

In casa Napoli, nelle prossime settimane, dovranno necessariamente essere sbrogliate le situazioni relative a Osimhen e Kvara. Il primo interessa a PSG e Arsenal, anche se al momento non sembrano essere pronte offerte ufficiali all’orizzonte; il georgiano, invece, negli ultimi giorni è finito al centro di un vero e proprio polverone mediatico.

L’agente e suo padre hanno rilasciato delle dichiarazioni ufficiali ad una TV georgiana in cui hanno esplicitamente invitato l’attaccante a lasciare il Napoli per trasferirsi in un club che disputi la Champions League nella prossima stagione.

Calciomercato Napoli, Chiesa “al posto” di Kvara?

Non è un mistero che il Napoli sia interessato a Federico Chiesa. Il classe ’97, attualmente impegnato con l’Italia all’Europeo, ha il contratto in scadenza a giugno 2025 con la Juventus. Dopo EURO 2024 andrà discusso il suo futuro e con ogni probabilità l’ex Viola lascerà Torino.

La Juve infatti non intende iniziare una nuova stagione con un calciatore del suo calibro in scadenza, motivo per cui Chiesa potrebbe – qualora non dovessero esserci gli estremi per un rinnovo – diventare un obiettivo concreto proprio del nuovo Napoli targato Conte. Vedremo come si evolverà la situazione e se il Napoli, come eventuale sostituto di Kvara, deciderà di fiondarsi proprio sull’ex attaccante della Fiorentina.