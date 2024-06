Sono troppo stanco, addio Nazionale | Annuncio bomba nel bel mezzo degli Europei: la reazione dei compagni

Un calciatore impegnato ad EURO 2024 ha parlato del suo futuro e nello specifico ha ammesso di vivere un momento particolare della sua carriera

Da qualche giorno sono iniziati gli Europei in Germania e gli appassionati di calcio di tutta Europa seguono con grande dedizione le sorti della propria Nazionale. Sicuramente tra le squadre indicate per la vittoria finale ci sono la Francia di Mbappé, l’Inghilterra di Bellingham, il Portogallo di Cristiano Ronaldo e i padroni di casa della Germania.

Ovviamente anche l’Italia, soprattutto dopo le recenti prestazioni, può dire la sua nel torneo e magari arrivare fino in fondo con l’obiettivo di proteggere il titolo conquistato ad Euro 2020 nella finale contro l’Inghilterra. In attesa di scoprire come proseguirà la manifestazione, non sono passate inosservate le dichiarazioni di un protagonista.

Euro 2024, l’attaccante svela: “Sono molto stanco in questa fase della mia carriera”

Come detto, nelle ultime ore, hanno colpito moltissimo le dichiarazioni di un calciatore impegnato da Euro 2024. Il giocatore in questione ha militato negli ultimi anni in Serie A, in particolare nel Milan. Ci stiamo riferendo a Giroud, bomber della nazionale francese che dal primo luglio sarà un nuovo calciatore dei Los Angeles FC.

Giroud, all’ultima manifestazione di livello della sua carriera prima del trasferimento negli Stati Uniti d’America, ha come obiettivo quello di aiutare la Francia a vincere l’Europeo e le recenti dichiarazioni rilasciate a Le Figaro sono state tutt’altro che banali.

Giroud spiega: “Avverto stanchezza fisica e mentale”

L’ex bomber, tra le altre di Arsenal e Chelsea, ha spiegato i motivi che lo hanno portato a scegliere di concludere la carriera in USA. Le sue parole: “Stare lontano dalla mia famiglia durante le settimane internazionali, viaggiare molto, giocare più partite mi pesa. Ho fatto una scelta di carriera più adatta alla famiglia firmando con il Los Angeles FC”.

Giroud ha poi aggiunto: “Tutti sanno che, quando si parte per gli Stati Uniti, è più difficile tornare in Nazionale. In ogni caso, avverto un’innegabile stanchezza fisica e mentale. Il mio futuro una volta ritirato? Non farò l’allenatore, in caso mi piacerebbe diventare direttore sportivo”.