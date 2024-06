Italia-Croazia, assenza pesantissima per il match decisivo | Proprio lui si è fatto male: immediato il rientro in patria

Un calciatore salterà Italia-Croazia in programma lunedì 24 giugno alle 21: ecco di chi si tratta

L’Italia di Luciano Spalletti, dopo l’esordio vittorioso contro l’Albania nella prima giornata della fase a gironi di Euro 2024, non sono riusciti ad arginare la forza della Spagna. Le Furie Rosse, sfruttando l’autogol di Calafiori, hanno conquistato la seconda vittoria in altrettante gare in quest’Europeo.

Lunedì 24 giugno è in programma la terza giornata e gli Azzurri si giocheranno la qualificazione agli ottavi di finale contro la Croazia di Modric e compagni. Non sarà di certo una passeggiata per l’Italia anche perché gli uomini di Dalic – che fin qui hanno raccolto solo un punto – con una vittoria potrebbero clamorosamente staccare il pass per la fase ad eliminazione diretta.

Lo stesso CT croato, dopo il pareggio per 2-2 contro l’Albania, ha parlato in questo modo in conferenza stampa: “Abbiamo commesso tanti errori, perso tanti palloni. Nel secondo siamo andati meglio: più determinati, abbiamo cambiato. Ce l’abbiamo fatta davvero per arrivare a quel 2-1, per poi lasciarli uscire nel recupero. La cosa più importante è che siamo ancora vivi e l’ultima partita decide tutto quello che siamo: la strada è difficile e il secondo tempo è incoraggiante”.

Italia-Croazia, il centrocampista va KO: salterà il match

Luciano Spalletti è chiamato a ridisegnare la squadra che affronterà la Croazia nell’ultimo match della fase a gironi che si prospetta decisivo per l’accesso agli ottavi di finale. Vedremo se il CT deciderà di far rifiatare calciatori come Frattesi, Di Lorenzo e Scamacca, parsi sottotono contro la Spagna.

Ma è in casa Croazia che è arrivata l’ufficialità relativa all’infortunio di un calciatore che milita proprio in Serie A. Ci stiamo riferendo a Nikola Vlasic, centrocampista classe 1997 del Torino. Vlasic ha riportato un infortunio muscolare che gli precluderà la possibilità di scendere in campo contro gli Azzurri.

Croazia, Vlasic finisce KO: “Sono estremamente dispiaciuto”

Vlasic, nonostante la convocazione per l’Europeo, non è sceso in campo né contro la Spagna e né contro l’Albania, purtroppo per lui non potrà esserci neppure contro l’Italia.

Queste le sue parole in cui si dice rammaricato e dispiaciuto: “Sono estremamente dispiaciuto che questo nuovo infortunio mi impedisca di aiutare la squadra. Ho fatto tutto il possibile per farmi trovare pronto e ringrazio l’allenatore e lo staff tecnico per l’opportunità”.