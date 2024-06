Per la Juventus rinuncio al Real | Madrid si allontana, i bianconeri ne approfittano: colpo da novanta targato Giuntoli

Calciomercato Juventus, subito un colpo per Thiago Motta? Le ultime sui possibili movimenti in casa bianconera

La Juventus, dopo l’ultima stagione in cui ha conquistato la Coppa Italia e il terzo posto in Serie A, è pronta a ripartire da Thiago Motta in panchina. L’artefice della clamorosa qualificazione in Champions League del Bologna proverà a ridare linfa e nuova idee alla Vecchia Signora.

I tifosi vogliono tornare a primeggiare prima di tutto in Serie A, con l’obiettivo di far bene anche in Europa dopo un anno di assenza dai tornei continentali. Inoltre nella prossima estate, così come l’Inter per quanto concerne la Serie A, la Juventus sarà impegnata nel nuovo Mondiale per Club che si disputerà in USA dal 15 giugno al 13 luglio 2025.

Calciomercato Juventus, super colpo per la difesa: i dettagli

In casa Juve c’è grande curiosità in merito alle possibili mosse di mercato volte a rafforzare la rosa che Thiago Motta avrà a disposizione per la prossima stagione. Andrà prima di tutto capito il futuro di Chiesa, il quale con il contratto in scadenza a giugno 2025 rischia seriamente una cessione qualora non dovesse arrivare il rinnovo.

La sensazione è che l’ex attaccante della Fiorentina non proseguirà la carriera a Torino e dopo l’Europeo potrebbero arrivare importanti sviluppi in merito al suo futuro. Dopo EURO 2024, però, un calciatore potrebbe legarsi alla Juventus e tornare a lavorare con Thiago Motta. Stiamo parlando di Riccardo Calafiori, difensore scuola Roma che nell’ultima stagione con la maglia del Bologna ha sorpreso tutti in positivo, tant’è che è stato anche convocato da Spalletti per l’Europeo.

Calafiori alla Juventus? Le ultime

Riccardo Calafiori è uno degli obiettivi di Giuntoli come rinforzo per la difesa. L’ex Roma e Basilea può agire sia come difensore centrale che nel ruolo di terzino sinistro, nell’ultima stagione al Bologna è stato uno dei perni dello scacchiere tattico di Motta che ovviamente sarebbe contento di poter lavorare con lui anche a Torino.

Sulle sue tracce ci sarebbe anche il Real Madrid e in tal senso in Spagna si sono susseguiti rumors relativi ad una possibile offerta da 35 milioni di euro che i Blancos sarebbero pronti a far recapitare al Bologna. Il ragazzo, però, vorrebbe proseguire la sua carriera in Serie A e nello specifico nella Juventus. Dopo EURO 2024 il suo futuro finirà sotto la lente d’ingrandimento e scopriremo quale squadra riuscirà ad accaparrarselo.