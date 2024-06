“Se vuole andar via vada pure”: Napoli, nessun veto sulla cessione | Fiumi di lacrime in città

Calciomercato Napoli, uno dei protagonisti dello Scudetto 2022-23 pronto a salutare i partenopei: tutti i dettagli

Il Napoli, dopo l’ultima stagione da horror, ha scelto di ripartire da Antonio Conte come allenatore. Il tecnico salentino dovrà ridare slancio ad una piazza delusa da quanto fatto da Garcia, Mazzarri e Calzona nei mesi scorsi.

I partenopei, per via del disastroso campionato disputato nella stagione appena conclusa, non prenderanno parte a nessuna competizione europea e ciò non accadeva dal 2009-10. Un vero e proprio fallimento che Conte dovrà cercare di cancellare al più presto possibile.

Napoli, quanti calciatori in uscita! I dettagli

I tifosi del Napoli molto probabilmente nella prossima finestra di calciomercato saluteranno Osimhen. L’attaccante nigeriano, corteggiato da diversi club esteri, è arrivato alla fine di un ciclo e nemmeno l’arrivo di Conte con ogni probabilità riuscirà a sovvertire lo scenario.

Inoltre in casa Napoli andrà a chiarito il futuro di Kvaratskhelia. L’attaccante georgiano, nei giorni scorsi, è finito al centro di una vera e propria bufera in seguito a delle dichiarazioni rilasciate dal padre e dal suo agente. Entrambi, ai microfoni di una TV Georgiana, hanno spiegato come la volontà di Kvara sia quella di lasciare Napoli per una squadra che giochi la Champions League.

Poi c’è anche il caso Di Lorenzo. L’ex terzino dell’Empoli ha rotto con la società e secondo le ultime indiscrezioni il suo desiderio sarebbe quello di trasferirsi alla Juventus. Il suo agente, Mario Giuffredi, ha più volte ribadito come come Di Lorenzo voglia cambiare aria ma che al momento è concentrato sull’Europeo.

Di Lorenzo via dal Napoli? Le ultime

In merito al futuro di Di Lorenzo recentemente si è espresso Fabio Cannavo, giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli. Queste le sue dichiarazioni: “Se Di Lorenzo vuole andar via che vada pure. No alla Juventus? I soldi che porterebbe la Juventus sarebbero gli stessi che porterebbe un altro club. Il valore di Di Lorenzo è di 20, massimo 25 milioni. Ha superato i 30 anni e nonostante sia fortissimo il Napoli non può chiedere la luna”.

Poi ha aggiunto: “Spedirlo in tribuna per 4 anni, fino alla fine della durata del contratto? E’ un’ipotesi folle, De Laurentiis non è uno sprovveduto, è una persona oculata nelle spese e non lascerebbe mai un calciatore in tribuna pagandolo 6 milioni lordi l’anno”.