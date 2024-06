Doveva essere il nuovo Sommer | Inter, Marotta cestina un’ottima chance: Inzaghi ci è rimasto malissimo

Il mercato dei campioni d’Italia non si ferma a Taremi e Zielinski, ma spunta un imprevisto nella caccia al secondo portiere.

Due affari a parametro zero già definiti da mesi, un importante rinnovo ufficializzato e un altro in cantiere. Oltre a quello dell’allenatore. Due mesi dopo aver messo in bacheca lo scudetto numero 20 della propria storia in casa Inter sono state gettate le basi per continuare a vincere.

Tutto si può dire meno che la primavera nerazzurra sia stata… noiosa. Dopo i lunghi festeggiamenti per lo storico Tricolore della seconda stella, iniziati al termine del derby del 22 aprile e protrattisi fino alla fine del campionato di Serie A, sono infatti subentrate le turbolenti vicende societarie.

La traumatica fine dell’era Suning e il successivo avvento di Oaktree sono stati tuttavia all’insegna della continuità. Nessuno scossone dal punto di vista tecnico, come era prevedibile, ma neppure da quello amministrativo. Il nuovo Cda si è insediato, con la sorpresa della nomina di Beppe Marotta come presidente.

L’ex dirigente della Juventus ha comunque mantenuto l’incarico di amministratore delegato sport, che gli permetterà di condurre in prima persona le trattative di mercato, seppur magari con qualche delega in più ai fidati collaboratori Piero Ausilio e Dario Baccin. Peraltro, come detto, l’Inter sul mercato si è già mossa eccome per tempo.

Inter, il futuro vice Sommer diventa un giallo

Già prima della fine del campionato erano state infatti chiuse le trattative per l’arrivo degli svincolati Mehdi Taremi e Piotr Zielinski. Poche settimane dopo è stato ufficializzato il rinnovo di Nicolò Barella, simbolo nerazzurro come della nazionale italiana e i prossimi colpi saranno le blindature di Lautaro Martinez e di Simone Inzaghi.

Insomma, la programmazione al potere, come in ogni top club che si rispetti e che punta a continuare a vincere e magari a tornare protagonista in Europa. E a proposito di programmazione, la prossima mossa sarà ringiovanire il parco portieri. Yann Sommer sarà il titolare anche nella nuova stagione, ma alle sue spalle ci sarà un “numero 12” rampante e promettente. Sulla sua identità, tuttavia, non ci sono ancora certezze.

Bento-Inter, l’affare è ancora possibile: la situazione

La scelta sembra essere ricaduta sullo spagnolo del Genoa Josep Martinez, diventato il primo obiettivo dopo che si è complicata la pista per Bento, brasiliano dell’Athletico Paranaense. Quest’ultimo è in realtà ancora nei radar dell’Inter e sogna di vestire il nerazzurro. Ipotesi ormai remota, a causa dei costi dell’operazione.

A spiegare la situazione è stato Fabrizio Biasin, intervento su IoTifoInter. “Lasciamo aperta una micro-finestrella – ha detto il popolare giornalista di Libero – Bento vorrebbe provare a trovare una chiave per venire all’Inter, ma se il prezzo è dai 20 in su diventa impossibile da avvicinare”. Chissà cosa ne penserà Inzaghi, che aveva già dato il proprio benestare all’arrivo del brasiliano e che nella prossima stagione sembra deciso a dare più spazio al futuro vice Sommer.