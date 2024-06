Juventus, ma quali 50 milioni | Per il bomber non spendono niente: capolavoro by Giuntoli

Il Football Director dei bianconeri è al lavoro per accontentare Thiago Motta: prende forma un potenziale colpo low cost.

La Juventus di Thiago Motta sta prendendo forma. Nel senso più letterale del termine. La fiducia incondizionata che l’ambiente bianconero nutre nei confronti del nuovo allenatore è infatti evidente dalle prime mosse di mercato compiute da Cristiano Giuntoli.

La possibile, quasi certa, rinuncia a Wojciech Szczesny per fare spazio a Michele Di Gregorio risponde infatti a una richiesta tecnica del mister italo-brasiliano, pronto a sfruttare una caratteristica specifica di uno dei migliori estremi difensori degli ultimi due campionati.

Il portiere del Monza, infatti, al netto di qualche vistoso errore commesso proprio nella costruzione del gioco dal basso, garantisce più qualità nel gioco con i piedi rispetto al collega polacco. Il tutto senza però trascurare che il taglio dell’oneroso ingaggio di Szczesny può comunque fare comodo al club di Corso Ferraris.

Già all’alba della sua prima stagione in bianconero, infatti, Giuntoli ha dovuto cercare di raggiungere due task: mantenere elevato lo standard di competitività della squadra e al contempo abbassare il monte stipendi. In tal senso una coppia di portieri formata da Di Gregorio e Perin è perfettamente funzionale.

Mercato Juventus, cessioni e nuove idee: come cambia l’attacco

Le indicazioni di Motta potrebbero però venire ascoltate dai dirigenti addetti al mercato della Juventus anche alla voce Federico Chiesa. L’ex tecnico del Bologna non sembra ritenere l’esterno della nazionale una pedina imprescindibile per il proprio stile di gioco. Da qui il possibile sacrificio del giocatore, non certo tuttavia a prezzi di saldo.

Individuare un club in grado di accontentare le richieste della Juventus non sarà facile, ma quel che è certo è che il reparto esterni d’attacco è destinato a subire stravolgimenti importanti. Alla corte di Motta potrebbero arrivare anche un paio di nuovi elementi, ma l’obiettivo della prima ora pare allontanarsi.

Juventus-Manchester United, filo diretto: spunta un nuovo obiettivo

Mason Greenwood non sembra infatti troppo entusiasta dalla possibilità di vestire la maglia bianconera e in generale di approdare in Serie A. L’ala di proprietà del Manchester United, rinata nella stagione in prestito al Getafe, è entrato anche nel mirino del Valencia e sembra più interessato alla possibilità di restare nella Liga. A tutto questo si uniscono i dubbi della Juve relativi alla richiesta dei Red Devils per il cartellino di Greenwood, non inferiore ai 50 milioni, oltre che al burrascoso passato giudiziario del ragazzo.

Da qui l’idea di virare su un connazionale in possesso di caratteristiche simili, ovvero destro di piede e dribblomane. Si tratta di Jadon Sancho. Anch’egli è un esubero allo United ed è reduce da un’ottima seconda parte di stagione in prestito al Borussia Dortmund, fino alla finale di Champions League persa contro il Real Madrid. L’alternativa è preferibile perché a Old Trafford hanno già aperto ad un nuovo prestito, con parte dell’ingaggio pagato dai Red Devils.