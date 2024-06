Bruno Giordano sprona l’Italia: “Grande voglia ma manca un po’ di coraggio” | Esclusiva IGDS

Dopo la vittoria nel match d’esordio per gli azzurri, Bruno Giordano ci ha svelato quelle che sono state le sue impressioni

Buona la prima. L’Italia di Luciano Spalletti ha vinto l’esordio agli Europei contro l’Albania. Appena ieri sera invece è uscita sconfitta dalla sfida contro la Spagna che ha superato gli azzurri per una rete a zero. Ora manca la terza e ultima partita del gruppo B che ci vedrà affrontare la Croazia.

L’ex calciatore di Lazio e Napoli ha sottolineato l’importanza della prima vittoria nel girone contro la selezione albanese: “Non va sottovalutata questa vittoria, perché c’è stata una grande reazione dopo l’inizio peggiore possibile – ci ha spiegato in esclusiva Bruno Giordano –. La squadra ha dimostrato di avere grande voglia, ha fatto bene dal punto di vista tecnico, essendoci stati pochi errori, ma anche tattico. Il primo tempo mi è piaciuto molto. Nel secondo forse è subentrata la voglia di gestire la partita, mentre secondo me sarebbe stato meglio attaccare e provare a chiudere la partita. Questo anche in vista della differenza reti che in tornei come questi può essere decisiva. Agli Azzurri secondo me è mancato un po’ di coraggio dal limite: calciare da fuori significa anche costringere i difensori avversari a rompere la linea e quindi rischiare di prendere qualche imbucata”.