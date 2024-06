Italia, Filippo Galli promuove la nazionale: “Solida e compatta. Mi ha impressionato la Germania” | ESCLUSIVA

L’ex bandiera rossonera Filippo Galli ha parlato in esclusiva ai nostri microfoni della Nazionale azzurra allenata da Luciano Spalletti ma non solo

Un buon esordio, prima della partita contro una delle nazionali più forti della competizione. L’Italia ha fatto una bella figura contro l’Albania alla prima di Euro 2024, ora però se la dovrà vedere contro la Spagna che di certo non scherza.

“L’Italia mi sembra ben strutturata – ci ha detto in esclusiva Filippo Galli –. Ha dimostrato di essere solida, ben messa in campo. Dietro c’è qualità, si può fare bene. Ma non si facciano paragoni con la nazionale che ha vinto l’Europeo tre anni fa: non sono corretti perché la forza di una squadra dipende sempre anche dalla qualità degli avversari.

Al momento però la squadra che più mi ha impressionato è la Germania. Mi sembra una nazionale completa: ha qualità, ha esperienza, estro e vivacità che portano i giovani Musiala e Wirtz. Si dovrà ovviamente confermare contro avversari più forti della Scozia (ieri ha vinto il secondo match del girone contro l’Ungheria n.d.r.) che è sembrata poca roba, ma quella di Nagelsmann è veramente una squadra interessante. E gioca in casa, che è un vantaggio non di poco conto”.