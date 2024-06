Esclusiva Nowotny: “Germania, sfrutta l’Europeo per creare entusiasmo. Italia? Non vedo nessun calo”

Jens Nowotny, ex calciatore tedesco con 48 presenze in Nazionale sulle spalle, ha espresso il proprio pensiero in merito all’imminente manifestazione calcistica che si svolgerà in Germania

In settimana cominceranno gli Europei in Germania. Fra i favoriti ci sono proprio i padroni di casa, che in questa manifestazione non si impongono addirittura dal 1996. La squadra, ora affidata a Nagelsmann, ha deluso negli ultimi due Mondiali e deve ora riscattarsi.

“Per me questa manifestazione per il movimento tedesco può diventare solo positiva perché è una festa e magari qualcuno, fra i più giovani, si avvicina a questo sport – ci ha detto in esclusiva Jens Nowotny, che con la Germania arrivò secondo ai Mondiali del 2002 –. Ovviamente sarebbe importante anche riuscire a vincere, ma serve soprattutto ricreare morale ed entusiasmo. Prima delle amichevoli di marzo con Francia e Spagna sembrava che alla Germania mancasse qualcosa, ma ora c’è euforia. Nagelsmann, almeno in questo, è già arrivato a dama”.

Poi sul calcio italiano: “Per me non è in calo, al contrario. Mi sembra abbia ancora una sua identità precisa. Difensivamente le squadre italiane mi sembrano sempre molto preparate. Al massimo è un discorso di talenti, ma sono fasi che tutti i Paesi, prima o poi, vivono”.