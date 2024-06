Non lo prendiamo nemmeno gratis | Il Milan snobba un campione del mondo: trattativa morta in partenza

Il Milan non ha nessuna intenzione di avviare la trattativa: bocciato il campione del mondo a parametro zero

Il nuovo Milan sta prendendo ufficialmente forma. È definitivamente iniziato un nuovo ciclo che sarà guidato da Paulo Fonseca, ex Lille, Shakthar e Roma, che ha firmato con i rossoneri un biennale, più opzione per il terzo anno, a 2.5 milioni di euro a stagione.

L’obiettivo della società è chiaro. Pur dovendo essere sempre attenti al bilancio ritornato in positivo dopo 20 anni dall’ultima volta, c’è assoluto bisogno di ritornare ai vertici del calcio italiano ed ed europeo, allestendo una rosa di livello in questa sessione di calciomercato.

Dipenderà dalle cessioni ma il budget si aggirerà intorno a quello della scorsa stagione; ciò che è fondamentale è che non si termini nuovamente con zero trofei, ma che si ritorni ad aggiungerne uno nella prestigiosa casa del Diavolo.

Per farlo c’è l’obbligo di non cedere i top player, tra cui Rafael Leao, Mike Maignan e Theo Hernandez, ma i tifosi possono star tranquilli dopo le parole di Ibrahimovic, il quale ha dichiarato che rimarranno e daranno vita ad un nuovo e longevo ciclo vincente per il club.

Profili da acquistare

Analizzando la rosa del Milan, c’è assoluta necessità di intervenire in ogni reparto per rafforzare l’organico e creare quell’equilibrio nel rettangolo di gioco che è mancato lo scorso anno e che è stato la principale causa dei risultati negativi nonostante la qualità della rosa.

Va acquistata una punta che sostituisca Olivier Giroud, trasferitosi ai Los Angeles FC in MLS, un mediano che dia maggiore copertura al reparto difensivo ed un centrale di difesa che faccia coppia con Tomori, con Thiaw che post infortunio non ha ritrovato più la sua forma iniziale.

Occasione fallita

Mentre in attacco sono ancora in trattativa per Joshua Zirkzee del Bologna in mediana valutano i profili di Fofana del Monaco e Wieffer del Feyenoord, in difesa era spuntato il nome di Mats Hummels, che dopo una stagione straordinaria disputata lascia nuovamente il Borussia Dortmund per mancato rinnovo del contratto.

Il difensore tedesco è pronto a vivere la sua ultima ed importante avventura in carriera data l’età di quasi 36 anni, con l’agente che gli ha consigliato come meta in cima alla lista, la Serie A, ed in particolare Milan e Roma. Per i rossoneri sarebbe stato perfetto data l’esperienza e la leadership posseduta da Hummels ma non hanno dimostrato interesse nell’operazione, impedendo l’avvio della trattativa e scartando totalmente l’ex campione del mondo.