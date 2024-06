“È uno dei club più grandi del mondo”: calciomercato Inter, annuncio ufficiale | Il giocatore ha appena firmato

Calciomercato Inter, trattativa conclusa e il calciatore ha già rotto il silenzio in merito al trasferimento: tutti i dettagli

Nell’ultima stagione dell’Inter è riuscita a conquistare il ventesimo Scudetto dimostrando tutta la propria forza in Serie A. Purtroppo i nerazzurri nella zona riusciti a replicare quanto di buono fatto in campionato anche in Champions League e hanno lasciato la competizione agli ottavi di finale venendo sconfitti dall’Atletico Madrid ai calci di rigore.

Nella prossima stagione l’obiettivo è quello di riconfermarsi in campionato, di non sfigurare in Champions League e nel Mondiale per Club che debutterà con una nuova formula a giugno 2025. Nelle ultime settimane, intanto, in casa Inter si è concretizzato l’avvicendamento societario che ha visto l’arrivo del fondo Oaktree al posto di Zhang.

La prima cosa che la nuova proprietà statunitense ha fatto è stata quella di nominare Beppe Marotta come presidente, oltre ovviamente a ribadire che l’obiettivo del club sia quello di proseguire sulla scia degli ultimi anni.

Calciomercato Inter, trattativa conclusa: c’è l’annuncio

L’Inter, che dal primo luglio potrà abbracciare ufficialmente Taremi e Zielinski (acquisti chiusi a gennaio e che arriveranno a parametro zero), nelle ultime ore ha visto sfumare un obiettivo di mercato. Ci stiamo riferendo al difensore Hiroki Ito. Il giapponese proseguirà la sua carriera in Bundesliga tant’è che è stato ratificato il suo passaggio dallo Stoccarda al Bayern Monaco.

Dunque un rinforzo per il nuovo Bayern di Vincent Kompany, in Baviera arriva un difensore che milita in Germania dal 2021 e che vanta 19 presenze con la Nazionale nipponica.

Ito approda al Bayern Monaco: “Sono in uno dei club più grandi al mondo”

Il difensore giapponese, subito dopo l’ufficialità del suo passaggio al Bayern Monaco, ha così commentato il trasferimento: “È un grande onore per me poter giocare per uno dei club più grandi del mondo. Anche in Giappone il nome Bayern Monaco suona bene. Ho sempre dato tutto allo Stoccarda e sono grato al club. Era giunto il momento di fare un nuovo passo, per me il Bayern è il club perfetto per questo”.

Ito è stato pagato dal Bayern Monaco ben 30 milioni di euro, per buona pace dell’Inter che dovrà cercare altri profili se vorrà rafforzare il pacchetto arretrato a disposizione di Inzaghi.