Colpo di scena Osimhen, Conte rimescola le carte | Al posto del sostituto arriva un suo vice

Sale la tensione in casa Napoli: in bilico il futuro di tante stelle, sorpresa in vista per il centravanti nigeriano.

Prima ancora di venire presentato come nuovo allenatore del Napoli, Antonio Conte è già alle prese con il primo, spinoso caso da cercare di risolvere. Quello legato al futuro sempre più incerto di Khvicha Kvaratskhelia.

Le dichiarazioni rilasciate dall’agente e dal padre dell’esterno georgiano poco prima dello storico debutto della nazionale alla fase finale di un Europeo hanno scosso tanto l’ambiente azzurro, quanto quello del gruppo allenato dal ct Willy Sagnol, che avrebbe gradito una preparazione più tranquilla al match contro la Turchia.

Dal canto proprio il presidente De Laurentiis non è invece parso turbato, limitandosi a sottolineare il lungo contratto che lega ancora Kvaratskhelia al Napoli, al netto di un ingaggio “antico”, non in linea con l’esplosione di cui il giocatore è stato protagonista nell’anno coronato dalla conquista dello scudetto.

Il “caso Kvara” si unisce alle inquietudini del capitano Di Lorenzo e disegnano per Conte un approccio non semplice alla realtà napoletana, ancora scossa da una stagione disastrosa. Una stagione da affrontare senza impegni nelle coppe può rappresentare un vantaggio da una parte e un ostacolo dall’altra, sia nel mercato in entrata, sia nel tentativo di trattenere alcune stelle.

Napoli, Osimhen “prigioniero” della clausola?

Discorso a parte è quello legato a Victor Osimhen. L’addio del centravanti nigeriano era già stato anticipato dallo stesso De Laurentiis addirittura in primavera alla luce di quella clausola rescissoria da 120 milioni che sembrava il preludio alla conclusione imminente dopo quattro stagioni dell’avventura del numero 9 al Maradona.

Del resto i rapporti tra Osimhen e l’ambiente si sono parzialmente guastati durante l’ultima stagione e la società è pronta a finanziare il mercato attraverso quel super incasso. Al momento, tuttavia, non si registrano interessamenti concreti per il nigeriano, il cui futuro sembra ancora da scrivere. Vero che il mercato è appena all’inizio, ma il domino dei centravanti internazionali rischia di non coinvolgerlo.

Mercato Napoli, Conte sogna: Osimhen resta, vice in arrivo

Insomma, quella clausola che sembrava anticipare il distacco rischia di trasformarsi in una prigione per Osimhen, dal momento che nessun top club europeo pare al momento disposto a spendere una somma a tre cifre per assicurarsi le sue prestazioni. Uno scenario “inquietante” per De Laurentiis, ma invitante per Conte.

Il tecnico salentino sarebbe infatti ben contento di allenare il nigeriano anche solo per un’altra stagione. A quel punto le strategie di mercato del Napoli sarebbero da rivedere e invece di un centravanti titolare potrebbe arrivare un 9 che faccia da rincalzo a Osimhen. Un giocatore come Andrea Belotti, in uscita dalla Roma, farebbe la felicità di Conte per le caratteristiche di cui è in possesso il giocatore. L’esborso sarebbe contenuto e il Napoli affronterebbe una stagione senza coppe con una coppia di centravanti tali da legittimare le ambizioni di un’annata da protagonisti in Serie A.