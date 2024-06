Lotito zittisce le critiche: colpo grosso e rilancio Champions | Il mercato parte col botto

Dopo il turbolento addio di Igor Tudor, il mercato dei biancocelesti si sblocca: top player in arrivo per Baroni.

Un anno fa di questi tempi in casa Lazio si respirava un entusiasmo alle stelle per il ritorno in Champions League, reso possibile dal brillante secondo posto in campionato conseguito nella seconda stagione della gestione Sarri.

Tuttavia, come troppo spesso accaduto nell’ambiente biancoceleste durante l’era Lotito, ad un’annata molto positiva, anche superiore alle aspettative, ha fatto seguito una stagione molto deludente, per i risultati, ma non solo.

Sostenere il doppio impegno campionato-Champions League era un punto di criticità che aveva preoccupato parecchi tifosi e addetti ai lavori esperti di cose laziali all’inizio di una stagione peraltro già partita con il piede sbagliato a causa delle incomprensioni tra Sarri e la società sulla gestione del mercato.

L’andamento generale della squadra è però stato anche peggiore delle previsioni e lo stesso si può dire per parecchi dei singoli più importanti della rosa. Per molti di essi l’addio alla Lazio è già diventato realtà. Felipe Anderson e Luis Alberto appartengono infatti al passato e il club è già al lavoro per sostituirli.

Prende forma la Lazio di Baroni: nome internazionale per l’attacco

L’esterno brasiliano ha scelto di tornare in patria per giocare con il Palmeiras, mentre il fantasista spagnolo ha ceduto alla ricca proposta dei qatarioti delll’Al-Duhail. Per Marco Baroni, scelto dalla Lazio per prendere il posto del dimissionario Igor Tudor, si può quindi parlare di un inizio in salita, ma che non preoccupa l’allenatore fiorentino.

Lo stesso Lotito e il ds Fabiani sembrano infatti avere le idee chiare nell’individuazione dei giocatori con i quali provare ad aprire un nuovo ciclo. Oltre a un paio di possibili fedelissimi che potrebbero seguire Baroni da Verona è infatti in arrivo un colpo di respiro internazionale.

Da avversario a punto di forma: Calvin Stengs “vede” la Lazio

Secondo quanto riportato da Sportitalia, infatti, la Lazio è sempre più vicina ad assicurarsi le prestazioni di Calvin Stengs. L’esterno olandese del Feyenoord può trasferirsi a Roma per 12 milioni più bonus, cifra che potrebbe abbassarsi qualora nell’affare venisse inserito il cartellino di Gustav Isaksen.

Va detto che le caratteristiche di Stengs non sono quelle di Luis Alberto. Il classe ’98 è infatti un giocatore ben più offensivo, che predilige giocare a destra per rientrare sul sinistro e cercare la porta o fornire assist. Un profilo quindi adatto al 4-2-3-1, che sarà il modulo base di Baroni. Tifosi e dirigenti della Lazio peraltro conoscono bene Calvin per averlo affrontato da avversari proprio nell’ultima edizione della Champions League.