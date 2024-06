Folorunsho a Milano, blitz a sorpresa e colpaccio ad un passo | 20 milioni e si chiude l’affare

Il centrocampista, inserito a sorpresa da Spalletti tra i 26 per Euro 2024, può diventare un uomo-mercato: un top club si fa sotto.

Sono ben 14 le squadre di club differenti rappresentate nella lista dei 26 convocati di Luciano Spalletti per Euro 2024. Una vera e propria “Babele” che rappresenta la volontà del commissario tecnico dell’Italia di andare oltre ai bacini tradizionali per le nazionali, rappresentati dalle grandi squadre.

Dall’altra parte si tratta anche dell’evoluzione naturale dei tempi calcistici. Le big del campionato, infatti, hanno sempre meno giocatori italiani nelle proprie rose, pertanto andare a pescare anche in formazioni di metà classifica è quasi inevitabile. Oltre che, in più di qualche occasione, necessario per valorizzare talenti in via di affermazione.

Questa problematica non riguarda ovviamente solo il calcio italiano, proprio a causa del largo impiego di stranieri nei top club di tutta Europa. I numeri di Francia ed Inghilterra sono infatti simili: il ct dei Tre Leoni Southgate ha attinto da 15 squadre diverse, il collega Blues Deschamps da 14, come Spalletti.

Tornando all’Italia tra le scelte più sorprendenti del ct c’è stata quella di portare in Germania Michael Folorunsho. Al giocatore di proprietà del Napoli, classe ’98, è bastata la prima stagione in Serie A per approdare nel giro azzurro. A Verona il centrocampista nato a Roma, di origini nigeriane, è stato tra i protagonisti dell’impresa salvezza confezionata dai gialloblù di Marco Baroni.

Napoli, Folorunsho può già dire addio

Folorunsho è reduce da quattro stagioni in crescendo in Serie B con Reggina, Pordenone e soprattutto Bari, dove nel ’22-23 ha realizzato 8 gol nella cavalcata dei pugliesi fermatisi a un passo dalla Serie A. Il suo futuro dovrebbe essere a Napoli, dove è rientrato dal prestito, perché Antonio Conte sembra avere la volontà di testarlo in ritiro.

In vista di una stagione che vedrà gli azzurri non disputare le coppe europee Folorunsho potrebbe trovare poco spazio, ma le sue caratteristiche tecniche e fisiche ne fanno un profilo adatto al calcio dell’ex allenatore di Inter e Juventus. A meno che le sirene di mercato molto prestigiose che hanno già iniziato a suonare non portino colpi di scena.

Inter, idea Folorunsho: il Napoli fa il prezzo

Sulle tracce di Folorunsho sembra infatti esserci l’Inter. I nerazzurri hanno già arricchito il proprio centrocampo, già molto competitivo, con Piotr Zielinski, in arrivo a parametro zero dal Napoli. Un giocatore italiano in più, tuttavia, giovane e in crescita, potrebbe fare ulteriore comodo a Simone Inzaghi per le proprie rotazioni in vista di un’annata con cinque competizioni.

Folorunsho potrebbe infatti essere impiegato in tutti i ruoli del centrocampo, compreso il trequartista, o anche da seconda punta. Considerando che la società potrebbe non soddisfare la richiesta del tecnico nerazzurro che punta ad avere cinque attaccanti in rosa, l’ex Verona potrebbe quindi trasformarsi in un prezioso jolly da spendere anche a gara in corso. Per strappare il giocatore al Napoli, tuttavia, che punta a confermare Michael anche in ottica liste, servirà un’offerta non inferiore ai 20 milioni.