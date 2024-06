Contiamo su di lui, il prossimo anno resta qui | Doccia gelata per Ghisolfi e De Rossi: sfumato l’obiettivo primario

Una notizia che cambia tutti i piani della Roma: Ghisolfi e De Rossi dovranno rinunciare al loro obiettivo primario di mercato

L’obiettivo di stagione tanto bramato di qualificarsi per la prossima edizione di Champions League non è stato raggiunto posizionandosi sesti in classifica; un risultato amaro sia per la gioia dei tifosi che per le casse del club, ma è arrivato il momento di lasciarlo alle spalle.

L’arrivo di De Rossi sulla panchina della Roma ha reso incondizionatamente felice tutti, anche e soprattutto per i risultati ottenuti in campo, dimostrando che la rosa ha qualità e che può raggiungere traguardi importanti lavorando negli anni.

Di vitale importanza sarà la preparazione atletica estiva, che inizierà direttamente nel mese di luglio a causa della Copa America e dell’Europeo, per far sì che la rosa giallorossa dia il meglio di sè nel prossimo campionato e raggiunga la top 4 che manca dalla stagione 2018-2019.

Ad essa si aggiungerà il mercato svolto fino al termine del mese di agosto, nel quale la rosa sarà totalmente rivoluzionata per avviare il progetto triennale che la società ha in mente, per il quale Florent Ghisolfi, direttore sportivo del club, è stato ingaggiato.

Calciomercato estivo

Il budget messo a disposizione per il calciomercato non è stato apertamente dichiarato dai Friedkin, al quale dovranno essere sommate le somme in entrata di alcune cessioni in programma, per un totale che sarà messo a disposizione per creare al mister la miglior rosa.

Gli obiettivi sono chiari: è necessario l’acquisto di una punta centrale, con il termine del prestito di Romelu Lukaku e i rumours su Paulo Dybala, due esterni di centrocampo con l’addio di Spinazzola e Kristensen e un centrale difensivo per allungare la coperta.

Cambio di programma

Per il ruolo d’attaccante erano in cima alla lista i nomi di Jonathan David e Edon Zhegrova, entrambi calciatori del Losc Lille. Il canedese è reduce da una stagione da 26 gol e 9 assist mentre il kosovaro da 12 gol e 10 assist, numeri che invogliano il desiderio di compiere il salto di qualità e di provare una nuova avventura per la loro carriera.

Il presidente del club francese ha però messo i paletti non essendo d’accordo al loro trasferimento, ritenendoli fondamentali per la squadra; Zhegrova a meno di sorprese difficilmente partirà, mentre David ha la clausola, che una volta pagata darà via al trasferimento grazie alla volontà del calciatore. Adesso sta alla Roma preparare l’affondo o dovrà virare su altri attaccanti, tra i quali spicca Alvaro Morata, in rottura con l’Atletico Madrid.