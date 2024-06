“Con loro siamo a posto per qualche anno”: Roma, doppio acquisto sulle corsie | Risolto un problema che durava da anni

Calciomercato Roma, con il possibile arrivo di due esterni i giallorossi potrebbero sistemare il reparto per diversi anni: i dettagli

La Roma di Daniele De Rossi ha concluso l’ultimo campionato di Serie A al sesto posto e di conseguenza ha conquistato l’accesso alla fase a gironi della prossima Europa League. In giallorossi sono stati fino alla fine in lotta per conquistare il quinto posto che avrebbe permesso a Pellegrini e compagni di centrare la qualificazione alla Champions League.

I capitolini, però, non sono riusciti nemmeno questa volta a tornare nella competizione europea per club più prestigiosa con l’obiettivo di centrare la qualificazione nella stagione 2024-25. Tra poco più di un mese, intanto, De Rossi tornerà al lavoro nel ritiro estivo con il tecnico che attende rinforzi dal nuovo direttore sportivo Ghisolfi.

Calciomercato Roma, due esterni nel mirino: di chi si tratta

La Roma, secondo le ultime indiscrezioni di mercato, starebbe pensando di regalare a De Rossi in vista della prossima stagione due esterni di gamba da collocare nel 3-5-2. I nomi che potrebbero far fare ai giallorossi il salto di qualità sono senza dubbio quelli di Raoul Bellanova e di Ivan Fresneda.

Per il primo sarà fondamentale imbastire una determinata trattativa con il Torino e in tal senso andrà attenzionato il percorso di Bellanova ad Euro2024, con il costo del cartellino che potrebbe lievitare in caso di prestazioni convincenti.

Fresneda, invece, è un terzino destro classe 2004 di proprietà dello Sporting Lisbona. È cresciuto nelle giovanili del Real Madrid, del Leganés e del Real Valladolid. Non sarà facile strapparlo ai portoghesi ma è un profilo che interessa tantissimo al DS Ghisolfi.

Roma, Carina: “Con Bellanova e Fresneda ti sistemeresti per qualche anno”

In merito alle possibili operazioni in entrata della Roma e non solo, nelle scorse ore, si è espresso il giornalista Stefano Carina ai microfoni di Radio Radio. Queste, nel dettaglio, le sue dichiarazioni: “Fra venti giorni ci sono decine di calciatori giovani, dall’Under 18 in giù, che si possono liberare. Manca il responsabile dell’area giovanile. Altre figure dentro il club sono in scadenza”.

Poi ha aggiunto: “C’è un immobilismo di fondo. Mostrare un minimo di perplessità penso che sia lecito. Sulle fasce deve essere preso un titolare importante. Con Bellanova e Fresneda ti sei sistemato per qualche anno”.