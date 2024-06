Juventus, nuova allerta plusvalenze: “20 milioni a un anno dalla scadenza” | I tifosi tornano a tremare

La Juventus è nuovamente nei guai, la trattativa in corso sta iniziando a destare sospetti: tifosi impietriti

Sui propri canali social la Juventus ha ufficializzato Thiago Motta come nuovo allenatore tramite un video che ritrae le sue iniziali formate da tanti palloni da calcio poste al centro del campo da gioco dell’Allianz Stadium.

C’è tanto hype sul suo arrivo, soprattutto da parte dei tifosi, speranzosi di veder tornare il proprio club ai vertici del calcio italiano grazie ad un allenatore che è stato in grado di riportare il Bologna in Champions League dopo 60 anni dall’ultima volta.

L’impresa con la squadra rossoblù arrivata quinta in campionato è stata resa possibile grazie all’utilizzo dei giovani calciatori, un’idea che insieme al direttore Cristiano Giuntoli è intenzionato a rendere protagonista del nuovo progetto bianconero.

Al fattore Next Gen si aggiunge l’obiettivo di indirizzare il bilancio verso una linea verde riducendo la somma totale degli stipendi elargiti dalla società, con il fine di sistemare i conti del club e creare fondamenta solide per la rinascita della Vecchia Signora.

Schieramento in campo

L’italo-brasiliano giocherà probabilmente con il 4-3-3 o 4-2-3-1, all’interno del cui modulo ogni calciatore avrà un proprio compito designato da svolgere a patto che l’intero collettivo svolga durante i 90 minuti un’acuta fase di pressing e di inserimenti.

Il movimento è la parola chiave di Motta nelle sue squadre, creando imprevedibilità anche con i centrali difensivi e facendo sì che tutti gli 11 uomini in campo siano continuamente parte integrante del match e non cali mai la concentrazione che gli permette di vincere; risultato ancor più fondamentale da conseguire alla Juventus, il cui motto recita “vincere non è importante, è l’unica cosa che conta”.

Occhio alla plusvalenza

Il primo obiettivo per rinforzare la squadra è Douglas Luiz, centrocampista dell’Aston Villa che ha necessità di vendere in questa sessione di calciomercato estiva per rispettare il fair play finanziaro; il brasiliano è il profilo perfetto per la Juventus che ricerca un mediano proprio con le sue caratteristiche: difensivo, forte nei contrasti, bravo ad inserirsi e nell’impostare il gioco.

L’operazione si aggira sui 20 milioni di euro più i cartellini di Weston Mckennie e Irling Junior, valutati nel totale 40 milioni, un affare per la parte bianconera. In merito alla trattativa si è espresso Gianni Visnadi a Radio Radio, che non sembra però essere pro alla sua finalizzazione:“Mi sembra una di quelle operazioni che ricordano molto quelle per cui la Juve è finita nel mirino delle autorità… Non ci si stacca mai da queste plusvalenze”. I tifosi adesso sono preoccupati che il club venga sanzionato con l’ennesima penalizzazione e che gli vengano nuovamente messi i bastoni tra le ruote che gli impediscano di ritornare a dominare in Italia ed in Europa.