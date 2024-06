Lukaku ha dato l’ok, la palla passa al club | Ultimo sforzo per chiudere l’affare: tifosi pronti a brindare

Il gigante belga ha ormai accettato la nuova maglia, con il club che adesso deve chiudere la trattativa e affidargli la maglia numero 9.

Con la stagione che è terminata ormai da diverse settimane, le squadre stanno lavorando già in vista del prossimo anno. Allo stesso modo però anche i calciatori vogliono conoscere quale sarà il loro avvenire, visto che più di qualcuno sembra essere in bilico e non ha le idee chiare. Ad esempio tra questi c’è Romelu Lukaku. Il centravanti belga, dopo il prestito alla Roma, tornerà al Chelsea, ma non per rimanerci.

I Blues infatti non puntano affatto su di lui, e lo hanno già rimesso sul mercato. Allo stesso modo, almeno in queste fasi iniziali della sessione di trasferimenti estiva, le voci sul suo conto sono sembrate quasi nulle. Con il club capitolino che si è defilato in quanto non ha intenzione di sborsare i soldi richiesti per il suo cartellino dai londinesi, poche alternative sono state messe in evidenza sul suo conto.

Tuttavia nelle ultimissime ore una di queste si è paventata in maniera piuttosto importante, e a quanto pare Big Rom avrebbe già dato l’ok al suo trasferimento. Adesso però la palla passa in mano allo società, che deve limare i dettagli prima di portarsi a casa il cartellino del bomber, per la gioia dei tifosi e di tutto l’ambiente.

Ecco dove giocherà Big Rom

Nel corso degli ultimi giorni si è parlato con grande insistenza di un possibile trasferimento di Romelu Lukaku al Napoli, squadra bisognosa di un attaccante.

L’approdo di Antonio Conte all’ombra del Vesuvio ha generato forse più della metà di queste voci. Il rapporto tra i due è noto a tutti, e anche il tecnico salentino lo vorrebbe con sé in azzurro. Dopo tante chiacchiere però qualcosa di recente sembra essersi finalmente mosso: Lukaku infatti ha detto sì alla destinazione campana, e adesso tocca al presidente cominciare a muoversi con il Chelsea.

Lukaku-Napoli, si sblocca solo così

Il benestare tra tutte le parti in causa sembra esserci tutto, ma ciò nonostante manca un ultimo tassello, forse quello più importante, prima che il trasferimento di Big Rom a Napoli vada a buon fine.

Si tratta della cessione di Victor Osimhen, che non ha ancora trovato una società disposta a pagare la clausola. Solo quando il nigeriano se ne sarà andato gli azzurri chiuderanno per Lukaku.