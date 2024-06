Fiorentina, Palladino vuole il meglio e Commisso lo accontenta | Il primo colpo è un titolare di Spalletti

Commisso accontenta immediatamente le richieste di Palladino: in arrivo un titolare della Nazionale Italiana

Terminate le amichevoli tra Nazionali, sono ufficialmente iniziati gli allenamenti in vista di Euro 2024. L’Italia di Luciano Spalletti ha svolta la prima sessione allo stadio Hemberg di Iserlohn, con lavoro differenziato per Barella, Fagioli e Frattesi, anche se si tratterebbe solo di affaticamenti.

Venerdì 14 darà il via alla competizione la Germania, paese ospitante, contro la Scozia, mentre gli azzurri giocheranno sabato 15 il loro primo match contro l’Albania, poi il 20 affronteranno la Spagna ed il 24 la Croazia.

Un girone complicatissimo, il più ostico degli Europei, ma che la Nazionale affronterà con la consapevolezza di essere i campioni in carica e di dover difendere a tutti costi il titolo. Sulla carta non è la squadra più forte, ma ha già smentito ad Euro 2020, dove vinse contro tutti i pronostici.

I due possibili schieramenti dell’undici titolare sono molto diversi tra loro. Ha provato nella prima gara contro la Turchia il 4-2-3-1 mentre nell’ultima con la Bosnia il 3-4-2-1; un cambio possibile grazie alla duttilità dei convocati che ci rendono più impredivibili agli occhi degli avversari.

Le certezze

Bisognerà capire quale modulo utilizzerà, ma a prescindere da ciò e nonostante i calciatori ruoterano continuamente per le tante partite da disputare, il CT ha delle certezze a cui affidarsi, che saranno inamovibili e fondamentali per raggiungere il successo finale.

Il primo è Donnarumma che difenderà i pali della Nazionale, seguito da Bastoni da centrale e Di Marco con Di Lorenzo sulle corsie esterne, mentre in mediana saranno titolari fissi Barella e Jorginho, sia in caso di difesa a tre che a quattro, ed in attacco Chiesa e Scamacca.

Contatti in corso

Il bomber dell’Atalanta è stato uno dei migliori attaccanti in Europa negli ultimi mesi, tanto da prendersi il posto da titolare nell’attacco azzurro e farsi preferire a Mateo Retegui, nonostante avesse contribuito alle vittorie dell’Italia negli ultimi match a suon di gol.

Le sue ottime prestazioni in Nazionale ed in Serie A hanno suscitato l’interesse di Palladino che lo vorrebbe a tutti i costi come nuova punta della Fiorentina, tanto da far avviare la trattativa tra il club ed il Genoa. Il calciatore ha già accettato la meta ed il contratto di 5 anni con stipendio da 2.5 milioni di euro a stagione, resta solamente da trovare l’accordo tra le società con il Grifone che richiede 30 milioni di euro per lasciarlo partire mentre l’offerta della Viola arriva a 20 milioni più bonus.