Colpo di scena Zaccagni, anche lui saluta Formello | Gli eterni rivali non fanno prigionieri: le cifre dell’affare

Non finiscono gli addii in casa Lazio: anche Zaccagni pronto a salutare la squadra della Capitale, va dai rivali

In casa Lazio le sorprese non finiscono mai. I tifosi credevano di aver trovato finalmente una stabilità con Tudor dopo le dimissioni di Sarri nel mese di Marzo ma così non è stato, con il croato che dopo due mesi e mezzo ha lasciato definitivamente la squadra.

Eppure la sua riconferma appariva scontata dopo aver portato la Lazio ad un passo dalla finale di Coppa Italia ed essersi aggiudicata la qualificazione alla prossima edizione di Europa League, ma ha deciso di lasciare Formello.

La motivazione riguarda il mercato, con l’ex Verona, Marsiglia ed Udinese che voleva cambiare gran parte della squadra, a differenza del presidente Lotito e il ds Fabiani, entrambi in totale disaccordo con la sua idea, arrivando ad un punto di non ritorno.

Secondo Tudor i giocatori attuali non erano funzionali al suo stile di gioco basato sul pressing incessante e sul prevalere fisicamente sugli avversari; un pensiero ragionevole dato che la squadra fu costruita secondo le richieste di Sarri.

Il sostituto

Nonostante molteplici incontri non c’è stato nulla da fare, tant’è che lo stesso Kamada che aveva finalmente trovato spazio per dimostrare le sue qualità con Tudor, ha preferito firmare per il Crystal Palace e non rinnovare con i biancocelesti.

Al suo posto è arrivato Marco Baroni, reduce dall’incredibile impresa salvezza nelle ultime giornate dello scorso campionato di Serie A con l’Hellas Verona. Il mister ha firmato un contratto biennale da 1.5 milioni di euro annui, bonus compresi, con opzione per il terzo in caso di vittoria di un trofeo.

Profumo di addio

In chiave mercato si sta lavorando soprattutto per sistemare il reparto offensivo della rosa, che oltre ad esser orfana di Luis Alberto e Felipe Anderson, potrebbe dire addio ad un altro dei suoi giocatori chiave che è stato recentemente convocato in Nazionale per Euro 2024.

Si tratta di Mattia Zaccagni che ha rinnovato lo scorso mese il contratto con la Lazio fino al 2029, voluto però da Thiago Motta nella Juventus per completare il tridente con Vlahovic e Yildiz in caso di partenza di Federico Chiesa. Il presidente ha chiesto un’offerta almeno pari a 30 milioni di euro per lasciarlo partire, ma la società bianconera dovrà decidere in fretta poichè il prezzo potrebbe estremamente lievitare nel caso in cui il classe 1995 disputi un ottimo campionato europeo.