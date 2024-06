“È la prima volta nella storia” | Euro 24, c’è già un vincitore: svelato in anticipo chi alzerà la coppa

Gli Europei 2024 hanno finalmente preso il via: la finale del 14 luglio è ancora lontana, ma c’è già un vincitore…

Il sipario sull’edizione numero 17 dei campionati europei di calcio si è alzato con il match che ha opposto la Germania padrona di casa alla Scozia. Il tutto, meno di due settimane dopo la conclusione della stagione dei club con la disputa della finale di Champions League, vinta dal Real Madrid sul Borussia Dortmund.

Per la serie, c’era una volta il mese di ritiro tra la conclusione dei campionati e l’inizio dei grandi tornei per nazionali. Il calendario sempre più compresso non concede respiro ai giocatori e complica anche il lavoro dei commissari tecnici, che hanno pochissimo tempo a disposizione per plasmare i gruppi ed effettuare prove tattiche.

Quest’ultima “mission” è stata affidata alla raffica di amichevoli che hanno preceduto l’inizio di Euro 2024, che tuttavia più che prove generali si sono trasformate in occasioni per recriminare su infortuni dell’ultim’ora costati a più di una stella la convocazione per la competizione.

Dal polacco Arkadiusz Milik all’olandese Teun Koopmeiners, senza dimenticare Giorgio Scalvini, andato ko all’ultimo minuto dell’ultima partita di campionato dell’Atalanta, la “top 11” degli assenti illustri per infortunio è più ricca che mai. Ora che la competizione è ufficialmente iniziata, tuttavia, le attenzioni degli appassionati si concentrano fatalmente su chi c’è.

Euro 2024, è caccia al pronostico

Il lotto delle nazionali favorite è piuttosto ristretto. Secondo la maggior parte degli addetti ai lavori, Kylian Mbappé e Harry Kane, capitani di Francia e Inghilterra, sono i principali “indiziati” per alzare la Coppa al cielo di Monaco di Baviera la notte del 14 luglio. L’Italia campione in carica sembra avere poche chance di riconfermarsi, almeno stando a quanto sostengono i bookmakers.

Secondo la stragrande maggioranza degli scommettitori nella lista dei favoriti gli Azzurri di Spalletti vengono dopo anche Germania, Spagna e Portogallo. Nelle settimane che hanno preceduto l’inizio della competizione si sono letti pronostici un po’ ovunque, ma qualcosa di particolare ha fatto il sito specializzato ‘Puntero.it’.

Euro 2024, nuova beffa in arrivo per l’Inghilterra?

Nell’era degli algoritmi, infatti, la testata ha incrociato una serie di dati per arrivare a pronosticare il risultato di tutte le 51 partite di Euro 2024, con tanto di classifica finale girone per girone e accoppiamenti fino all’atto conclusivo.

Di sorprese ce ne sono state tante. Dall’Inghilterra solo terza nel proprio girone, fino alla stessa Italia vincente del raggruppamento davanti a Croazia e Spagna. Il tabellone tennistico ad eliminazione diretta ha poi visto il Portogallo di Cristiano Ronaldo uscire già agli ottavi contro gli inglesi, capaci poi di vendicare il ko del 2021 eliminando in semifinale gli Azzurri, che nel turno precedente hanno fatto fuori la Germania. La squadra campione sarà (sarebbe…) però la Croazia, che dopo aver avuto la meglio sulla Spagna ai rigori in semifinale si aggiudicherà la finale per 1-0 grazie ad un gol di Kramaric. Il miglior epilogo di carriera possibile per la generazione degli eterni secondi…