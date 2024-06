Clamoroso Juventus, è successo di nuovo | Fuori dalle prime 4: la nuova classifica è ufficiale

Per i bianconeri sta per iniziare un nuovo ciclo: novità in panchina e dal mercato, ma la prima sfida da vincere è fuori dal campo.

Il nuovo corso della Juventus ha preso ufficialmente il via con l’annuncio dell’ingaggio di Thiago Motta come allenatore. Il tecnico italo-brasiliano è stato investito ufficialmente del nuovo ruolo ancora prima di mettere piede fisicamente a Torino, cosa che potrebbe non avvenire prima dell’inizio del ritiro.

L’ex allenatore del Bologna è infatti partito per le vacanze subito dopo la fine del campionato che ha certificato lo storico approdo dei rossoblù alla prima edizione della nuova Champions League, maturato grazie al quinto posto ottenuto dagli emiliani nell’ultimo torneo di Serie A.

Thiago potrebbe quindi affrontare proprio il suo passato più recente anche in Europa, oltre che in campionato. D’ora in avanti, però, la sua concentrazione sarà solo sulla Juventus, con il chiaro obiettivo di rendere nuovamente i bianconeri competitivi per la corsa allo scudetto, traguardo raggiunto nell’ultima stagione solo per metà campionato.

I tifosi della Vecchia Signora hanno accolto con un pizzico di scetticismo l’arrivo di Motta, che peraltro della Juve è stato uno fiero avversario da giocatore in più di una circostanza. Si pensi a uno storico Genoa-Juventus del 2009, quando Thiago fu protagonista di un alterco con Gigi Buffon, oppure all’epoca dell’Inter del Triplete.

Juventus, prima grana per Motta: c’è una classifica da risalire

Tanti anni sono tuttavia passati da quei periodi. Quasi tre lustri e se è vero che il calcio non ha memoria, a parte che per i tifosi più oltranzisti, è facile immaginare che al neo-tecnico della Juventus basterà conseguire subito qualche risultato positivo, magari accompagnato da un gioco gradevole, per mettere d’accordo tutti.

I veri problemi con cui Motta potrebbe avere a che fare fin da subito potrebbero semmai essere altri. In primo luogo derivanti dal mercato, dal momento che la rosa attuale della Juventus necessita di correttivi importanti al fine di essere in linea con il credo tattico di Thiago. Anche sul piano dell’immagine e dell’appeal del club c’è però tanto da fare. E da riconquistare.

Juve, strada in salita sui social: gap abissale dalle big d’Europa

La conferma arriva dalla classifica annuale stilata dal Cies, il Centro Internazionale per gli Studi sullo Sport, riguardo le 100 società calcistiche con il maggior numero di followers sui social. Ebbene, comprendendo le piattaforme Twitter/X, Instagram, Facebook e TikTok, la Juventus è sì la prima società italiana, ma compare solo al 6° posto, con 155,8 milioni di followers, così suddivisi: 15,1 su Twitter, 60,5 su Instagram, 47 su Facebook e 33,2 su TikTok.

Insomma, almeno in questa graduatoria i bianconeri sono fuori dalla… zona Champions League e se in assoluto il posizionamento è ragguardevole. In cima alla classifica c’è, manco a dirlo, il Real Madrid, con 410,9 milioni di followers totali, davanti al Barcellona, fermatosi a quota 360,7 milioni. Al terzo gradino del podio resiste, nonostante la crisi di risultati degli ultimi anni, il Manchester United, seppur con “solo” 216,3 milioni. Il podio quindi per la Juve è lontano otre 60 milioni di followers. Chissà che l’era Motta non possa aiutare i bianconeri a scalare posizioni. Davanti ai bianconeri si sono piazzati anche PSG e Manchester City.