“Sono molto addolorato”: Euro 2024, il trascinatore della squadra lo annuncia in conferenza | Cosa è successo durante il ritiro

L’attesa per gli Europei in Germania è finita, ma uno dei possibili protagonisti finisce nella bufera: sfogo inaspettato.

L’edizione numero 17 dei campionati europei di calcio sarà la seconda estesa a 24 squadre. Quella del 2020, disputatasi poi con 12 mesi di ritardo a causa della pandemia di Coronavirus, coincise con i 60 anni dalla prima edizione, e in quella circostanza l’Uefa optò per l’aumento del numero delle partecipanti.

Per le big del Vecchio Continente è di fatto quasi impossibile non centrare la qualificazione, per questo gli Europei si sono ormai trasformati in un “Mondiale in miniatura”, con di fatto solo Argentina e Brasile a mancare rispetto al torneo iridato vero e proprio, la cui prossima edizione si svolgerà nel 2026 tra Canada, Messico e Stati Uniti.

In Germania l’Italia metterà in palio il titolo vinto tre anni fa nella finale di Wembley contro l’Inghilterra. Una gioia che ha permesso agli Azzurri di tornare in cima all’Europa dopo 43 anni di attesa dall’unico trionfo conseguito in precedenza, quello nell’edizione casalinga del 1968.

Confermarsi per la squadra di Spalletti sarà molto difficile, dal momento che tante ormai sono le nazionali europee che possono contare su un impianto di gioco collaudato, oltre che su individualità di primissimo piano. Molte delle quali si sono trasformati in top players internazionali proprio grazie al campionato italiano.

Le stelle della Serie A alla conquista di Euro 2024

La Serie A è tornata ad essere da qualche stagione un torneo in grado di migliorare gli stranieri che vengono a giocarvi. L’elenco sarebbe molto lungo e comprende tra gli altri elementi come l’atalantino Teun Koopmeiners, che sarà tuttavia costretto a saltare Euro 2024 a causa di un infortunio subito durante l’ultima amichevole giocata dall’Olanda.

Ancora più evidenti i casi di Khvicha Kvaratskhelia, già diventato una stella del mercato internazionale e in Germania atteso leader della Georgia, ma anche di Hakan Calhanoglu. Il regista dell’Inter è pronto per disputare da capitano della Turchia la seconda fase finale di un Europeo, ma a pochi giorni dal debutto è finito al centro di un caso.

Turchia nel caos, Calhanoglu si sfoga

Intervistato da Kafa Sports, l’ex milanista ha infatti tenuto a smentire le voci circolate in Turchia, secondo le quali il giocatore avrebbe avuto un ruolo determinante nella scelta della Federazione di affidare la panchina della nazionale a Vincenzo Montella.

“Dicono che io abbia nominato Montella alla guida della nazionale, ma io sono molto addolorato da questa notizia – le parole di Calhanoglu – Non mi intrometto mai in queste faccende. Ho un solo dovere: prendermi cura della squadra”. Calhanoglu è stato allenato da Montella al Milan nella prima parte della stagione 2017-’18 e dallo scorso ottobre, quando è iniziata la gestione del tecnico napoletano, non ha ovviamente perso il posto da capitano e trascinatore della nazionale della Mezza Luna.