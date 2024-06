Rabiot, tra le due litiganti la terza gode | Juve e Milan restano a guardare: maxi ingaggio e firma vicina

Si sta per delineare il futuro del centrocampista francese. Juventus e Milan battute sul più bello: tutti i dettagli.

Quale sarà il futuro di uno dei giocatori più chiacchierati di questa estate 2024? Si parte inevitabilmente da questo interrogativo. Il futuro di Adrien Rabiot è ancora nuvoloso e non si riesce a capire cosa potrebbe accadere all’orizzonte.

Provando a immaginare le prossime mosse del giocatore e della mamma agente Veronique infatti le idee si fanno sempre più confuse. Sul tavolo c’è la proposta della Juventus, club al quale il francese sembra comunque legato ma non mancano le alternative alla permanenza nel capoluogo piemontese.

I bianconeri sanno come possono andare a finire queste cose e per questo hanno offerto all’ex PSG due anni più un’opzione per il terzo. A casa Rabiot ora si temporeggia e probabilmente non verrà rispettato quel proposito partito proprio dal giocatore.

Gli Europei in Germania verranno affrontati dalla Francia e dal giocatore come una parentesi ingombrante. Il centrocampista avrebbe voluto far chiarezza prima di scendere in campo con la sua nazionale ma la sensazione è che si andrà oltre quella data di scadenza.

L’incastro di mercato

C’è sempre qualche variabile che può accelerare o raffreddare le operazioni. La Juventus, come sappiamo, è ormai molto vicina all’acquisto dall’Aston Villa di Douglas Luiz. Se per Lele Adani i bianconeri hanno trovato il nuovo Marchisio, è altrettanto vero che il sì del giocatore potrebbe condizionare anche il caso Rabiot.

Cosa farà adesso il francese? Tra Juventus e Milan ci sarebbe un terzo incomodo. Da qui il motivo dell’opera di temporeggiamento della madre agente del giocatore, una tattica che può portare in molti casi alla via più fastidiosa. I bianconeri con Douglas Luiz non avrebbero poi grandi rimpianti.

Rabiot come CR7

E se arrivasse un’offerta dall’Arabia Saudita? Per ora si tratta soltanto di ipotesi e non ci sono conferme su possibili contatti tra le parti ma lo scenario non si può escludere a priori. Il francese non ha ancora comunicato le sue intenzioni e dal punto di vista economico salutare l’Europa sarebbe una mossa molto vantaggiosa.

Un dettaglio non sfuggirà ai più attenti conoscitori di questo sport. Circa un anno fa il centrocampista avrebbe infatti ricevuto un’offerta del genere ma la missione bianconera non era ancora terminata. Ora le cose potrebbero cambiare. Nelle prossime ore capiremo i perché di questo lungo silenzio.