Non ha convinto né Mourinho né De Rossi | Dopo un solo anno è pronto all’addio: bocciatura definitiva

Calciomercato Roma, un calciatore pronto all’addio dopo un solo anno dall’arrivo nella Capitale: tutti i dettagli

La stagione appena trascorsa ha visto la Roma concludere il proprio campionato al sesto posto e di conseguenza centrare la qualificazione alla prossima Europa League. È stata una stagione un po’ travagliata per la Roma visto l’esonero di Mourinho un po’ inaspettato e il conseguente arrivo sulla panchina giallorossa di Daniele De Rossi.

L’ex centrocampista della Roma e della Nazionale azzurra ha sin da subito riportato entusiasmo ad una piazza delusa ma neppure con il suo arrivo i giallorossi sono riusciti a centrare la qualificazione alla Champions che ormai manca da parecchie stagioni.

Eppure i sostenitori della Roma hanno creduto fino in fondo a una possibile qualificazione per il torneo per prestigioso per Club, visto che in Serie A nella stagione appena conclusa anche il quinto posto è valso l’accesso alla Champions League. Per una questione di ranking, infatti, sia la Serie A che la Bundesliga hanno ottenuto un posto bonus in vista della Champions 2024-25.

Calciomercato Roma, un calciatore al passo d’addio. E’ stato un flop!

In vista della prossima stagione in casa Roma andranno delineate le scelte concernenti la rosa che De Rossi avrà a disposizione. Molto probabilmente la Roma rinuncerà a Romelu Lukaku, il quale è arrivato la scorsa estate in prestito secco dal Chelsea e per via di questioni legate al suo ingaggio non rientra nei piani del club.

C’è anche un altro calciatore che rischia seriamente di non far parte della rosa della Roma nel prossimo futuro. Ci stiamo riferendo ad Houssem Aouar, centrocampista algerino arrivo a parametro zero dal Lione. Il suo acquisto si è rivelato a tutti gli effetti un flop visto che né con De Rossi e né con Mourinho ha trovato tantissimo spazio.

Roma, che delusione Aouar! I suoi numeri nella stagione 23-24

Nella stagione appena conclusa l’algerino ha collezionato 25 presenze tra campionato ed Europa League con 4 reti realizzate. La particolarità è che in pochissime occasioni è partito titolare, spesso dunque ha disputato solamente scampoli di match.

Quale futuro per lui? Una sua cessione per una cifra vicina ai 10 milioni potrebbe consentire alla Roma di mettere in atto una buona plusvalenza visto l’arrivo a titolo gratuito di un anno fa.