Bonifico istantaneo, Lotito sventa la minaccia | ‘Hanno provato a soffiarlo’: manca solo l’ufficialità

Lotito non ha perso tempo e ha concluso la trattativa: nuovo colpo per la Lazio in arrivo, a breve il calciatore sarà ufficializzato dal club

A Formello è ufficialmente iniziata l’era Baroni, con la quale i tifosi biancocelesti sperano di trovare una stabilità in seguito agli addii di Maurizio Sarri e Igor Tudor in soli due mesi a causa di divergenze nate con la dirigenza della Lazio.

Il nuovo mister ha ottenuto la fiducia del presidente Claudio Lotito grazie all’impresa salvezza raggiunta con l’Hellas Verona, firmando un biennale con opzione per il terzo anno in base ai risultati raggiunti che lo renderà dal 1 luglio il nuovo allenatore della Lazio.

Una chiamata più che meritata per la sua esperienza da allenatore, compiendo finalmente il salto di qualità degno della sua ottima carriera da calciatore in una piazza che per lui potrebbe rappresentare la vetrina perfetta per ambire ai palcoscenici più importanti del calcio.

Non sarà certamente facile poichè è una delle Lazio più deboli degli ultimi anni, orfana negli ultimi due mercati di giocatori chiave quali Milinkovic Savic trasferitosi all’Al-Hilal, Luis Alberto recentemente presentato all’Al-Duahil, Felipe Anderson al Palmeiras ed Immobile che sembra aver perso il suo smalto da capocannoniere.

Stile di gioco

Il modulo che utilizzerà per far funzionare la squadra biancoceleste sarà il 4-3-3 che può variare in 4-2-3-1, a discapito della difesa a 3 che voleva utilizzare Tudor. Pressing e solidità difensiva saranno i punti cardine del gioco di Baroni, con uno schieramento che vira più verso le redini lasciate da Sarri.

In attesa dei nuovi colpi di mercato la Lazio si schiererà con Provedel tra i pali, Lazzari a destra, Romagnoli, Gila centrali e Marusic a sinistra; dal centrocampo Rovella, Guendouzi, che ritrova il posto da titolare e Vecino ed il tridente formato da Isaksen, Castellanos e Zaccagni.

Rinforzo in attacco

Il primo acquisto sarà Loum Tchaouna, attaccante francese della Salernitana, che verrà tramite il pagamento della clausola rescissoria di 8 milioni di euro. Il classe 2003, nella stagione che ha condannato la squadra campana alla retrocessione, è stato tra i migliori della squadra, distinguendosi grazie alle sue ottime prestazioni alle quali si aggiungono 6 gol e 4 assist in stagione.

Tra le parti c’era solo un pre accordo che ha permesso al Bologna di inserirsi nella trattativa utilizzando la carta Champions League come tecnica per farlo approdare ai rossoblù, ma il talentuosissimo prospetto ha mantenuto la parola data al club ed è atteso a Formello per iniziare la sua nuova avventura in maglia biancoceleste.