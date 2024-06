A Napoli ti accogliamo abbraccia aperte: Conte, la nuova squadra prende forma | Agente atteso in città

Il tecnico salentino e il ds Manna sono all’opera per ritoccare la rosa: sorpasso in vista sulle big di Serie A per un talento.

Al termine della Serie A 2023-’24 c’era una tifoseria disillusa, quella del Napoli, ed una che attendeva il futuro con curiosità, quella del Milan. Il popolo rossonero ha dovuto “subire” i lunghi festeggiamenti dell’Inter per la conquista del 20° scudetto, al termine di un’annata deludente per il Diavolo.

Oltre al “danno”, peraltro, i tifosi del Milan avevano dovuto incassare anche la beffa legata al fatto che le celebrazioni dei cugini sono iniziate proprio dopo il derby del 22 aprile, vinto 2-1 dall’Inter. La sesta stracittadina di fila persa dai rossoneri, una striscia da record negativo che ha accelerato la decisione del club sul futuro di Stefano Pioli.

Sul fronte napoletano, invece, il 10° posto conseguito nella stagione giocata con lo scudetto sul petto ha deluso una piazza consapevole di quanto sarebbe stato difficile provare a difendere il titolo, ma che non poteva immaginare un simile tracollo.

A meno di tre settimane dal termine del campionato, tuttavia, lo scenario è radicalmente cambiato in entrambe le piazze. I tifosi del Milan non hanno accolto positivamente l’approdo in panchina di Paulo Fonseca, quelli del Napoli sembrano invece aver già ritrovato l’entusiasmo antico grazie all’arrivo di Antonio Conte.

Mercato Napoli, Conte al lavoro: si accelera per la difesa

Il presidente De Laurentiis ha deciso di affidare il tentativo di rilancio degli azzurri ad un allenatore storicamente ambizioso, nonché animato da motivazioni speciali per cercare di dare soddisfazioni ad una piazza che l’ha accolto con favore e che vuole tornare a provare le emozioni vissute nella magica stagione coronata dalla conquista del terzo scudetto della storia.

Conte ha già iniziato a lavorare sulla costruzione della squadra del futuro a stretto contatto con il direttore sportivo Giovanni Manna, appena ingaggiato dalla Juventus. La caccia al centravanti che dovrà sostituire Victor Osimhen e una significativa rimodellata alla difesa sono i primi obiettivi. E proprio per la retroguardia sta prendendo forma un’operazione di prospettiva.

Tutti pazzi per Leoni: la proposta del Napoli alla Sampdoria

Il Napoli è infatti in corsia di sorpasso rispetto alla concorrenza per assicurarsi Giovanni Leoni. Il centrale romano, ma padovano d’adozione, classe 2006, è stato appena acquistato a titolo definitivo dalla Sampdoria, che l’ha riscattato dal Padova per 1,5 milioni dopo la felice intuizione di ingaggiarlo in prestito sul finire dello scorso mese di gennaio.

Nonostante la giovane età, Giovanni si è subito imposto da titolare nei blucerchiati in Serie B, ottenendo la fiducia di Andrea Pirlo. Difensore moderno, forte fisicamente, ma anche sul piano tecnico, Leoni piace a tutte le grandi, ma il Napoli sta accelerando. Manna incontrerà a breve l’agente del giocatore dopo i primi contatti con la Sampdoria. Il piano degli azzurri è quello di acquistare il giocatore e poi lasciarlo in prestito ai blucerchiati per la prossima stagione, o almeno fino a gennaio.