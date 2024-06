Tegola a centrocampo, salta l’Europeo per un’infiammazione | Chiamata urgente del CT: ecco chi lo rimpiazza

Per un infortunio il centrocampista salterà definitivamente l’Europeo: il CT ha già trovato il suo sostituto

Siamo finalmente giunti all’inizio dei nuovi campionati Europei di calcio. Si tratta della 17esima del torneo, con la Germania come paese ospitante per la terza volta nella sua storia, anche se da prima come paese unificato.

Le tifoserie non saranno più suddivise tra i vari club, la cui stagione è oramai terminata ma saranno unificate sotto un unico stemma, quello della Nazionale, con l’obiettivo di caricare la squadra tramite la propria passione e guidarla verso la vittoria finale.

Le Nazionali sono inserite all’interno di 6 gironi da 4 squadre ciascuno, dei quali solamente le prime due insieme alle quattro migliori terze passeranno alle fasi ad eliminazione diretta, fino ad arrivare all’ultimo match che si disputerà all’Olympiastadion di Berlino.

Termineranno il 26 giugno, successivamente si sorteggeranno i match per il nuovo tabellone con la finale che si disputerà il 14 luglio, ad un mese esatto dall’inizio del torneo, per riempire un estate all’insegna del calcio, prima dell’inizio dei campionati dei club.

Squadra da battere

La squadra da battere sarà l’Italia di Luciano Spalletti, campioni dell’edizione di Euro 2020, giocata nel 2021 a causa della pandemia. Allora il CT degli azzurri era Roberto Mancini che trionfò ai rigori finale contro l’Inghilterra, dopo che i tempi regolamentari e supplementari erano terminati sul punteggio di 1-1.

Per loro non sarà facile difendere il titolo già a partire dal girone. Sono stati sorteggiati in quello più ostico, il girone B, insieme a Spagna, Croazia ed Albania, per il quale è impossibile fare pronostici data la forza delle squadre.

Ripescato all’ultimo

La Nazionale ospitante, la Germania, ha dovuta dire addio a Aleksandar Pavlovic, centrocampista 21enne del Bayern Monaco che a causa di una tonsillite ha dovuto abbandonare Euro 2024; nonostante l’allarme l’allenatore Nagelsmann ha già trovato il suo sostituto, il 30enne Emre Can.

Il centrocampista del Borussia Dortmund, reduce da una finale di Champions League disputata, è la prima volta che viene chiamato dal CT dopo esser stato assente per le partite internazionali di ottobre, novembre e marzo, così come nella rosa dei pre-convocati per il campionato europeo. A fine maggio il tedesco è intervenuto ai microfoni di Sport Bild dimostrandosi infastidito dalla non convocazione: “Sì, me lo sarei aspettato, ho giocato regolarmente in Nazionale e ho fatto spesso parte della squadra. Sarebbe stato bello essere informato almeno brevemente della mancata nomina in una conversazione personale. Lo rispetto, ma la mia carriera in Nazionale è tutt’altro che finita. Spero di tornare in futuro”. Il suo desiderio è stato avverato contro ogni più rosea aspettativa.