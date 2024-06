Ce l’ho messa tutta ma mi devo arrendere | Addio Euro 2024: a centrocampo una perdita gravissima

Tegola per la Nazionale in vista degli inizio dell’Europeo: un centrocampista non prenderà parte alla manifestazione

Ci siamo, manca davvero pochissimo all’inizio di Euro 2024 che si disputerà in Germania. La nostra Nazionale, guidata dal commissario tecnico Luciano Spalletti, è stata inserita nel gruppo B e se la vedrà con la Spagna, la Croazia e l’Albania.

Il debutto arriverà sabato 15 giugno contro l’Albania di Sylvinho e per gli azzurri sarà fondamentale non sbagliare il primo match per non compromettere la qualificazione agli ottavi di finale. Gli Azzurri, dunque, avranno la possibilità di affrontare questa manifestazione da campioni in carica visto che nel 2021 la Nazionale di Roberto Mancini riuscì a battere l’Inghilterra nella finale di Wembley ai calci di rigore. Riusciranno gli uomini di Spalletti a bissare il successo ottenuto 3 anni fa?

Euro 2024, un centrocampista salta la manifestazione: di chi si tratta

Nelle ultime ore, intanto, una Nazionale ha dovuto fare i conti con una vera e propria tegola. Un centrocampista, verosimilmente titolare, non potrà partecipare al torneo per via di un problema fisico. Di chi si tratta? Ci stiamo riferendo al centrocampista del Barcellona e della nazionale olandese Frenkie De Jong.

Il centrocampista classe 1997 era in dubbio già da qualche giorno ma adesso non ci sono più speranze in relazione ad un suo recupero. Il CT Koeman, dunque, dovrà fare a meno dell’ex Ajax ad Euro 2024. Ricordiamo che i commissari tecnici hanno la possibilità di apportare modifiche ai 26 convocati fino all’inizio della prima partita della fase a gironi.

Olanda, De Jong ko: il rammarico di Koeman

Ad ogni modo Ronald Koeman, almeno per il momento, non intende apportare modifiche ai 26 convocati e ai microfoni ufficiali della nazionale olandese ha dichiarato che valuterà con attenzione il da farsi. L’Olanda debutterà nella manifestazione domenica 16 gennaio della sfida contro la Polonia, quindi qualche ora prima sapremo la decisione presa dal CT degli Oranjes. Le sensazioni, a pochi giorni dal match, è che alla fine il CT proceda con una sostituzione.

Lo stesso Koeman, nelle scorse ore, ha spiegato: “Se avrò la sensazione che sia davvero in ottima forma per le partite della fase a gironi, allora continuerà, ma in caso contrario…”.