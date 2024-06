Iscrizione al campionato, i nerazzurri adesso tremano: “Al vaglio degli inquirenti c’è tanto altro” | Cosa hanno scoperto

L’Inter e i suoi tifosi ora tremano: ecco che cosa potrebbe accadere in vista del prossimo campionato. Una semplice voce?

In sede di calciomercato ogni nome è buono per fare notizia, non importa se in realtà non c’è nemmeno uno straccio di contatto o trattativa sotto. Una tendenza che coinvolge anche altre dinamiche, come quelle che vedono il calcio e i propri tifosi prendere parte alla discussione sui social.

Attorno all’Inter stanno circolando delle strane voci e non è un caso se tutto è avvenuto proprio dopo il passaggio di consegne da Steven Zhang al fondo Oaktree. I beninformati sapevano già che il fondo californiano in realtà era già all’Inter da qualche anno.

In tanti si sono forse dimenticati dei trofei e delle vittorie, con il rampollo di casa Suning che è riuscito nell’impresa di scomodare un grande del passato come Massimo Moratti quando si parla di trofei.

I nerazzurri hanno centrato una grande impresa. Vincere lo scudetto con un distacco enorme nei confronti delle inseguitrici. È stato il trionfo di Simone Inzaghi, Lautaro Martinez e Nicolò Barella, fresco di rinnovo con i colori che ama fino al prossimo giugno del 2029.

Cosa c’è che non va?

L’Inter che vince e convince dà evidentemente fastidio a molti, gli stessi che provano a screditare quanto di buono costruito dal management guidato sapientemente da Beppe Marotta per quanto concerne l’area sportiva.

L’investitura a presidente è un segno di continuità e un messaggio forte per il popolo interista. Lautaro e compagni continueranno a lottare in Italia e in Europa per i massimi traguardi sportivi.

I nerazzurri tremano

Non c’è davvero nessun motivo per pensare a un’Inter che non dovrebbe partecipare al prossimo campionato. Il club nerazzurro ha sempre agito nel rispetto delle regole e solo chi non rispetta questi colori può lanciarsi in particolari avventure da tastiera. Eccone un esempio.

non c’è solo la procura di Milano che deve giudicare ma ci sono già altre procure a lavorarci sopra sulla vicenda Inter perché non è solo l’iscrizione al vaglio degli inquirenti c’è tanto altro e ci vuole tempo e pazienza — Savino Evangelista (@ultrarevenge10) June 9, 2024

In origine era la Marotta League, ora invece qualcuno parla addirittura di iscrizione al campionato a rischio e di indagini che in realtà non sono mai esistite. Il nuovo presidente Marotta e l’Inter non perdono tempo: l’obiettivo, come sempre, è vincere ancora.