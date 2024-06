Telenovela Lukaku, siamo ai titoli di coda | “Questa è la parola fine”: il bomber ha rotto il silenzio

Romelu Lukaku ha rotto il silenzio parlando pubblicamente durante un’intervista rilasciata ad un giornalista belga: le sue parole

Lukaku è reduce da una stagione sicuramente soddisfacente dal punto di vista delle statistiche con la maglia della Roma. L’attaccante belga nella stagione appena conclusa ha realizzato 21 reti in 47 presenze tra Serie A, Coppa Italia ed Europa League.

Nonostante i tanti gol segnati, l’ex centravanti dell’Inter non è riuscito ad aiutare la Roma a qualificarsi per la prossima Champions League. I giallorossi, infatti, anche l’anno prossimo saranno impegnati nella seconda competizione europea per club con l’obiettivo di arrivare fino in fondo come accaduto nelle ultime due annate.

Lukaku, le ultime sul suo futuro

Il futuro di Lukaku, ad ogni modo, rimane incerto. Dal primo luglio tornerà ad essere ufficialmente un calciatore del Chelsea visto che scadrà il prestito secco alla Roma. I giallorossi, salvo clamorosi sviluppi, non dovrebbero puntare nuovamente su di lui, considerato che il lauto ingaggio percepito dal belga rappresenta a tutti gli effetti un ostacolo.

Nelle ultime ore Lukaku è stato accostato con forza al Milan che, dopo aver perso Giroud, sicuramente nella prossima finestra di mercato acquisterà un centravanti di caratura internazionale. Vedremo se il belga tornerà per la terza volta a Milano nella sua carriera, ma questa volta sulla sponda rossonera.

Belgio, Lukaku sull’esclusione di Courtois: “Dobbiamo guardare avanti”

Tra pochi giorni inizierà l’Europeo in Germania e Lukaku sarà protagonista con la nazionale belga. A pochi giorni dall’inizio della manifestazione proprio BigRom ha rilasciato un’intervista a Aster Nzeyimana, noto giornalista della tv statale belga, in cui ha parlato dell’esclusione di Courtois dai 26 convocati.

Le sue parole: “Dissapori tra Courtois e il CT Domenico Tedesco? Ho parlato con entrambi. La cosa più importante è solo e sempre il bene della Nazionale. Se Courtois e Tedesco vogliono parlare, sono liberi di farlo e dovrebbero, per chiarire definitivamente tutto. La situazione che si è creata non è per nulla facile da gestire, ma basta: dobbiamo guardare avanti”.

L’ex attaccante dell’Inter ha poi concluso: “Siamo in ritiro, non possiamo permetterci di pensare ad altro, dobbiamo concentrarci. Basta dare fiducia ai giocatori che sono qui, hanno fatto tutti bene”.