Niente Gudmundsson, salta tutto per una manciata di euro | ‘Derby’ perso e addio bomber

Dove giocherà la prossima stagione Albert Gudmundsson? Le ultime sul futuro dell’attaccante islandese classe ’97

Tra i calciatori che si sono contraddistinti Nell’ultima stagione di serie A c’è sicuramente Albert Gudmundsson. L’attaccante islandese in forza al Genoa ha dimostrato di essere un calciatore completo ed ha trascinato il Grifone ad una salvezza tranquilla grazie ai 14 gol messi a segno in 35 partite.

I suoi numeri però sono ancora più entusiasmanti visto che nel complesso ha timbrato il tabellino dei marcatori per 16 volte, 2 reti anche in Coppa Italia, oltre a fornire 3 assist.

Il classe ’97 è arrivato ad un momento cruciale della sua carriera visto che diversi club, sia di Serie A ma anche esteri, lo hanno messo nella propria lista dei desideri ritenendolo un valido elemento per rinforzare le rispettive rose in vista dell’anno prossimo.

Gudmundsson, il suo futuro sarà ancora in Serie A?

Ma dove giocherà l’islandese nella prossima stagione? Non è un mistero che sia la Juventus che l’Inter sono concretamente interessate al suo acquisto. Il Genoa per far partire il proprio attaccante chiede una cifra vicina ai 35 milioni di euro ed a quanto pare una tra Juve e Inter sarebbe vicina ad accontentare le richieste del club Ligure.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il club più vicino all’islandese sarebbe l’Inter che quindi dovrebbe spuntarla nel testa a testa con i rivali della Juventus. L’Inter per arrivare a Gudmundsson sarebbe pronta a valutare la cessione di Arnautovic per permettere a Simone Inzaghi di avere un pacchetto offensivo super esplosivo.

Inter, Albert Gudmundsson obiettivo concreto: i dettagli

L’Inter di Simone Inzaghi dal primo luglio potrà contare ufficialmente su due acquisti formalizzati praticamente a gennaio. Ci stiamo riferendo al centrocampista polacco Zielinski e all’attaccante iraniano Taremi, entrambi in arrivo a parametro zero rispettivamente da Napoli e Porto.

Gudmundsson, a questo punto, rappresenterebbe la ciliegina sulla torta da posizione in una rosa già altamente competitiva che ha l’obiettivo di riconfermarsi in Serie A e di non sfigurare in Champions League e nel nuovo Mondiale per Club in programma la prossima estate.