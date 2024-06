Juventus corsara, per l’Atalanta è peggio di un incubo: ‘Koopmeiners non ci basta’ | Prendono anche il pupillo di Gasp

I bianconeri fanno rotta su Bergamo per un’estate da protagonisti del mercato: oltre all’olandese Giuntoli spunta un obiettivo a sorpresa.

La nuova Juventus è ancora in embrione. Non potrebbe essere diversamente, dal momento che siamo ancora nella prima metà di giugno e che il mercato non è di fatto ancora partito, tra la lunga coda del finale di stagione e il prolungarsi del domino delle panchine.

Come ampiamente previsto già durante la primavera, la Serie A 2024-’25 passerà alla storia prima ancora di cominciare a causa dell’elevatissimo numero di novità tra gli allenatori. Tra le big del campionato solo Inter, Atalanta e Roma ripartiranno dal mister della stagione precedente.

La rivoluzione ha però interessato anche le medio-piccole, pertanto si può già immaginare che, oltre a un’estate di duro lavoro per molte squadre e per i rispettivi tecnici che dovranno cercare di ambientarsi nel minor tempo possibile, anche le prime giornate di campionato potrebbero essere condizionate dalle tante novità.

La Juventus ha scelto di cambiare nonostante la vittoria in Coppa Italia conseguita da Max Allegri. Anzi, il tecnico livornese è stato esonerato dal club bianconero già poche ore dopo il trionfo di Roma sull’Atalanta. Al suo posto è in arrivo Thiago Motta, pertanto a Torino addetti ai lavori e tifosi si preparano a un cambio piuttosto radicale dal punto di vista della filosofia calcistica.

Mercato Juventus, caccia ai top player in tutti i reparti

La speranza dell’ambiente è che il tecnico italo-brasiliano riesca a trasferire le proprie nozioni al gruppo il prima possibile, in modo da poter essere competitivi per l’altissima classifica. Non sarà facile, proprio a causa delle diversità a livello di filosofia tra il passato e il futuro della panchina bianconera.

Il primo passo spetterà però alla società. Consegnare a Motta magari già prima dell’inizio del ritiro un gruppo quasi definitivo potrebbe fare la differenza. Una missione che si annuncia però in salita, dal momento che l’ex centrocampista dell’Inter ha bisogno di giocatori con caratteristiche specifiche. In tutti i reparti, attacco compreso.

Non solo Koopmeiners: Giuntoli punta un altro big dell’Atalanta

Se allora i sogni tutt’altro che inconfessati hanno i nomi di Riccardo Calafiori per la difesa e Teun Koopmeiners per il centrocampo, anche la prima linea potrebbe essere interessata da novità sostanziali. Il futuro di Federico Chiesa è in bilico, ma neppure Dusan Vlahovic può dirsi sicuro di essere il numero 9 titolare della nuova Juventus.

Oltre a Koopmeiners, infatti, nell’Atalanta gioca un altro obiettivo del mercato della Juventus. Si tratta di Gianluca Scamacca. Il centravanti titolare dell’Italia di Luciano Spalletti è stato protagonista di una seconda parte di stagione da incorniciare con la Dea, ma ha soprattutto le caratteristiche “associative” giuste per essere l’attaccante ideale per Motta. Al momento pare difficile che l’Atalanta accetti di sedersi al tavolo per il proprio gioiello o che lo faccia per meno di 35-40 milioni. Per provarci la Juventus avrebbe bisogno di vendere a peso d’oro proprio Vlahovic…