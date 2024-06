Juve, ecco il colpo della rinascita: il nuovo Calhanoglu è già bianconero | Lo voleva mezza Europa

La campagna acquisti del nuovo corso bianconero passerà soprattutto dal centrocampo: ecco il rinforzo più inaspettato.

“Un buon portiere, un difensore centrale affidabile, un regista e un centravanti”. Secondo un vecchio adagio calcistico, evidentemente… nemico del calciomercato never ending dei tempi moderni, la costruzione di una squadra di calcio vincente è molto semplice.

La famosa spina dorsale centrale di una formazione, dalla propria area di rigore a quella avversaria, è la linea guida da seguire per un direttore sportivo per fare felice il proprio allenatore, chiamato di conseguenza a portare risultati che appaghino la società e di conseguenza i tifosi. Certo, non si tratta di una missione semplice…

Al giorno d’oggi, infatti, i top players costano tanto e la situazione non migliora di molto scendendo di categoria, dove ovviamente non si trovano campionissimi, ma comunque giocatori di eccellenza per il proprio livello, considerati veri e propri gioielli dalle società che ne detengono il cartellino, tutt’altro che propense ad intavolare trattative.

C’è poi una via alternativa al mercato, affidata agli allenatori e in grado di fare la felicità dei dirigenti. Costruirsi i campioni in casa, magari dando loro fiducia da giovanissimi oppure cambiando loro ruolo a carriera già avviata. Scelte coraggiose, ma lungimiranti e potenzialmente in grado di cambiare il destino di un club e la carriera degli interessati.

Mercato Juventus, il rinforzo più atteso è già in casa

Si pensi ad elementi come Andrea Pirlo e Hakan Calhanoglu, che hanno visto le proprie parabole calcistiche svoltare dopo il cambio di posizione. Da trequartisti a registi, il raggio d’azione si abbassa di qualche decina di metri, con il risultato di valorizzare la visione di gioco, sottrarsi (spesso, ma non sempre…) al pressing avversario e illuminare la manovra.

Il turco reinventato play è stato il segreto dell’Inter di Simone Inzaghi negli ultimi 18 mesi e questa stessa strada potrebbe venire seguita dalla Juventus. Il nuovo corso bianconero targato Thiago Motta potrebbe non avere bisogno di un regista classico, ma se in casa c’è una risorsa che può cambiare posizione perché non approfittarne?

Juventus, tifosi pazzi di Fagioli: spunta un paragone illustre

Il giocatore in questione è Nicolò Fagioli. Il talentuoso centrocampista piacentino promette di trasformarsi nell’acquisto “gratis” più prezioso della storia recente dei bianconeri. Dopo aver perso l’ultima stagione a causa della nota squalifica, Fagioli è destinato a diventare un punto fermo della nuova Juventus, proprio grazie alla propria duttilità.

In un reparto che avrà bisogno di almeno un innesto di spessore, due in caso di mancata permanenza di Rabiot, Fagioli potrà tornare utilissimo a Motta anche come regista, magari al fianco di Locatelli in una mediana a due o con l’ex Sassuolo a fare da interno insieme ad un profilo box to box. I tifosi della Juventus hanno esaltato le prime prestazioni di Fagioli dopo il rientro in campo, paragonando le sue giocate proprio a quelle di Calhanoglu e sono pronti a goderselo anche in una posizione più avanzata, magari come perno centrale della linea a tre di trequartisti alle spalle di una punta.