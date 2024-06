Sono pronto a sostituirti: colpo di scena Allegri | La panchina più ambita aspetta l’ex Juve

Incredibile colpo di scena: Massimiliano Allegri è pronto a sedersi sulla panchina di una delle rose più forti al mondo

Due settimane fa si è ufficialmente conclusa nel caos più totale la seconda avventura di Massimiliano Allegri alla guida della Juvenuts, iniziata nel 2021 e terminata nel 2024, in seguito all’esonero da parte del club per comportamenti inadeguati nei confronti dei giornalisti e dei dirigenti post finale di Coppa Italia.

La gara giocata e vinta contro l’Atalanta di Gasperini per 1-0, insieme al raggiungimento della qualificazione alla prossima edizione di Champions League, era l’obiettivo richiesto dalla società, che nonostiante sia stato raggiunto non ha comportato la sua conferma.

Il club bianconero raggiunge la 15esima vittoria, il tecnico livornese raggiunge la sua quinta vittoria personale divenendo il più titolato di sempre della competizione, ma questo non basta per dar via ai festeggiamenti, spezzando bruscamente il legame quasi decennale tra le parti.

Al suo posto arriverà Thiago Motta, scelto per il suo grandioso operato alla guida del Bologna che ha permesso ai rossoblù di arrivare quinti in classifica e qualificarsi per la prossima Champions League; un evento che non accadeva da 60 anni.

Avventura ricca di successi

La prima avventura con la Vecchia Signora è durata dal 2014 al 2019, che sommata alla seconda dà un totale di otto anni sulla panchina bianconera. Un incarico ricco di successi, dominando per anni il calcio italiano e sfiorando per ben due volte l’impresa in quello europeo con il raggiungimento delle finali di Champions League nel 2015 e nel 2017.

In totale sono ben 12 i trofei conquistati, tutti sul suolo italiano di cui 5 Scudetti consecutivi, 5 Coppe Italia e 2 Supercoppe Italiane; l’italo-brasiliano avrà una pesantissima eredità da raccogliere, dovendo sostituire quella che è oramai diventata un’icona del calcio italiano.

Prossima destinazione

Sono tantissime le voci che circolano in merito alla sua prossima destinazione, con una di esse che lo vede sulla panchina dell’eterna rivale della Juventus, l’Inter. La società nerazzurra ha recentemente cambiato proprietario, con Oaktree che ha preso il posto di Steven Zhang in seguito al mancato rimborso da parte di quest’ultimo del prestito triennale ricevuto dal fondo statunitense.

L’organigramma sta già cambiando, con Giuseppe Marotta divenuto nuovo presidente del club, ma potrebbe toccare anche a Simone Inzaghi, la cui trattativa per il rinnovo con aumento è in stand-by e nella quale potrebbe inserirsi proprio Allegri grazie all’intimo rapporto con l’ex dirigente bianconero.