Calciomercato Napoli, la star della Nazionale è vicinissima | Accelerata improvvisa per il pezzo da 90

Il Napoli con Conte ha un unico obiettivo, vuole vincere a tutti i costi: in arrivo la stella della Nazionale

I tifosi partenopei sono impazziti dopo l’annuncio ufficiale sui canali social del Napoli che citano l’arrivo di Antonio Conte sulla panchina azzurra. L’uomo migliore al momento per far dimenticare in fretta la pessima stagione appena terminata.

Si è conclusa con zero trofei, ottenuti tramite un amaro decimo posto in campionato e l’uscita prematura agli ottavi di finale sia di Coppa Italia che di Champions League. Analizzando le statistiche sono i peggiori Campioni d’Italia di sempre, superando il record negativo del Torino post Superga.

Non c’è tempo di piangere sul latte versato, gli errori fatti sono stati più che compresi dal presidente De Laurentiis che non ha assolutamente intenzione di cambiare tanti allenatori nel corso di una singola stagione, ma ne vuole uno che sposi a lungo termine il suo progetto.

Conte è la scelta perfetta. L’ex Juventus, Inter e Chelsea è riconosciuto ovunque per la sua grandezza e per come trasforma le squadre che allena rendendole vincenti, con l’auspicio da parte del popolo azzurro che replichi il suo operato.

Calciomercato

La sessione di calciomercato estiva è iniziata e la dirigenza del Napoli è già a lavoro per ricostruire totalmente la squadra e renderla così competitiva da poter lottare già dalla prossima stagione per lo Scudetto insieme a Juventus, Milan e Inter.

Il presidente ha stanziato un budget importante nonostante la mancanza di coppe europee, che lieviterà grazie alla cessione di Victor Osimhen arrivando ad un totale che sarà sufficiente per rafforzare la rosa in ogni reparto e adattarla al nuovo modulo, 3-4-3.

Colpo da novanta

Con l’arrivo di Thiago Motta sulla panchina della Juventus, il futuro di Federico Chiesa è sempre più lontano da Torino. Come spiegato da Sportmediaset, sulle tracce della stella della Nazionale Italiana ci sono Roma e Napoli, pronte ad incontrare il suo agente nei prossimi giorni e vari club di Premier League

Tra il classe 1997 e la Vecchia Signora non sembrano esserci i presupposti per trovare un accordo per il rinnovo, con il contratto che scade nel 2025, motivo per il quale è stato messo sul mercato. La sua valutazione si aggira intorno ai 40 milioni di euro, una cifra che tutte le squadre citate possono permettersi, ma sta a Chiesa decidere se proseguire la sua carriera in Italia o volare in Inghilterra per affrontare una nuova avventura.