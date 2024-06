Benvenuto Baroni, per accoglierti ti compro lui | Grande investimento Lotito: anche i tifosi sono sorpresi

Con l’arrivo di Baroni è cambiata la visione del mercato della Lazio: è pronta ad accogliere un importantissimo investimento

Il terremoto in casa Lazio non ha fine. Dopo le dimissioni di Maurizio Sarri, anche Igor Tudor lascia la squadra, nonostante nei suoi tre mesi di incarico sia riuscito a risollevare la squadra biancoceleste sfiorando la finale di Coppa Italia e raggiungendo la qualificazione in Europa League.

La motivazione principale dell’addio dell’allenatore croato è stata la netta distanza in merito alla pianificazione del calciomercato tra lui ed il presidente Claudio Lotito, che non ha perso occasione per puntare il dito contro l’ex Verona e Marsiglia, accusandolo di esagerare nel voler cambiare 8/11 di rosa.

Al suo posto è stato ufficializzato l’arrivo di Marco Baroni, alla sua prima avventura all’altezza nella sua carriera da allenatore che rende finalmente onore alla sua carriera top da calciatore, responsabile dell’impresa salvezza dell’Hellas Verona nell’ultima stagione.

È stato fortemente voluto dal ds Angelo Fabiani, che dopo aver convinto il Presidente biancoceleste ha finalizzato il suo contratto. Si tratta di un biennale con opzione per il terzo anno da 1.3 milioni di euro più bonus riguardanti la vittoria della Coppa Italia e la qualificazione in Champions League.

Stile di gioco

Al contrario di Tudor che prediligeva la difesa a tre uomini, Baroni utilizzerà il 4-2-3-1 o il 4-3-3, la cui scelta definitiva dipenderà dai rinforzi che arriveranno dalla sessione di calciomercato estiva, ma anche dai calciatori disponibili in quel preciso momento.

L’ipotetico 11 titolare: La difesa dovrebbe essere composta da Romagnoli e Casale con Lazzari e Marusic ai lati, Guendozi e Rovella a centrocampo con Vecino che agirebbe da trequartista, sugli esterni Isaksen (dato l’addio di Felipe Anderson) e Zaccagni e come punta centrale uno tra Castellanos e Immobile.

Primo colpo in arrivo

Come riportato dal portale verdeoro Bolavip, il calciomercato della Lazio sarebbe ufficialmente iniziato mediante il sondaggio avvenuto per un calciatore del Palmeiras, squadra militante nella prima serie della lega brasiliana, precisamente per un centrocampista.

Con l’addio di Kamada diretto al Crystal Palace, c’è bisogno di un rimpiazzo, con il profilo perfetto individuato nel talento carioca Gabriel Menino, classe 2000. Nonostante abbia recentemente rinnovato il suo contratto fino al 30 giugno 2027, i Verdão sono pronti ad ascoltare proposte ed aprire al trasferimento; ad oggi l’offerta biancoceleste ammonta a circa 12 milioni di euro più 3 di bonus, con la Lazio in attesa di una risposta da parte del club brasiliano.