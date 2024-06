Grazie Monza, è ora di separarci | È fatta per Colpani: il prossimo anno sarà Europa

Andrea Colpani, dopo un’ottima stagione al Monza, ha diversi estimatori in Serie A: le ultime sul suo futuro

La stagione del Monza è stata più che positiva. I brianzoli, infatti, hanno conquistato la salvezza tranquilla concludendo al dodicesimo posto il proprio campionato. Il lavoro di Raffaele Palladino ha messo in risalto alcuni componenti della rosa del Monza oltre a permettergli di compiere uno step successivo alla propria carriera allenatore firmando con la Fiorentina.

Tra i calciatori della rosa del Monza, che più hanno spiccato nella stagione appena conclusa, c’è sicuramente Andrea Colpani. Il centrocampista classe ’99, cresciuto nelle giovanili dell’Atalanta, è al Monza dal 2020 e con i brianzoli ha disputato due campionati di serie B e due di Serie A.

L’ultima stagione è stata decisamente proficua per Colpani visto che in 39 presenze, tra campionato e Coppa Italia, ha realizzato ben 8 reti.

Calciomercato Monza, Colpani con le valigie in mano: i dettagli

Non è un segreto che diversi club di Serie A hanno messo nel mirino proprio Colpani in vista della prossima stagione. Tra le squadre più interessate al suo acquisto c’è proprio la Fiorentina del neo tecnico Palladino che conosce alla perfezione il centrocampista bresciano.

Oltre alla Fiorentina anche la Lazio è tra le squadre interessate al classe ’99. I biancocelesti, infatti, sono alla ricerca di un sostituto in primis di Kamada, in più nei prossimi giorni si dovrebbe concretizzare il passaggio di Luis Alberto all’Al-Duhail, club militante nella massima serie qatariota.

A prescindere da chi sarà il nuovo tecnico dei biancocelesti, Colpani può diventare a tutti gli effetti un obiettivo dei capitolini. Vedremo, ad ogni modo, quale sarà la squadra che anticiperà tutto riuscendo ad accaparrarsi l’ex centrocampista del Trapani.

Andrea Colpani, futuro lontano dal Monza?

Considerati i tanti club sulle tracce di Colpani, appare improbabile una sua permanenza al Monza anche nella prossima stagione. Il ragazzo, che lo scorso 11 maggio ha compiuto 25 anni, è pronto per compiere uno step successivo nella sua carriera, con anche l’obiettivo di conquistare con regolarità la maglia della Nazionale.

Spalletti lo stima e nelle convocazioni di marzo lo ha aggregato al gruppo azzurro. Il suo nome, però, non è rientrato nei convocati in vista dell’Europeo che si disputerà nei prossimi giorni in Germania.